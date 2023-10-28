"Викоренимо зло з обличчя землі": Нетаньягу підтвердив початок наземної операції в Газі

За словами ізраїльського премʼєр-міністра, командири та солдати вже знаходяться на ворожій території. Ціль операції полягає в знищенні бойовиків та звільненні заручників.

Премʼєр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньягу підтвердив початок другого етапу операції проти ХАМАС. Він стартував минулої ночі. Про це повідомляє The Times of Israel.

Під час пресконференції в Тель-Авіві Нетаньягу заявив, що ціль Ізраїля зрозуміла. Вона полягає в тому, щоб знищити військові та управлінські можливості бойовиків ХАМАС, а також у поверненні заручників додому.

"Наші командири та солдати, які воюють на ворожій території, знають, що за ними стоїть нація та національне керівництво. Вони сповнені рішучості викорінити це зло зі світу для нашого існування, а також для всього людства", — заявив Нетаньягу.

Він додав, що війська ЦАХАЛ готові змусити ХАМАС заплатити за свої дії під час нападу 7 жовтня. Він також заявив, що бійці є частиною спадщини єврейських воїнів з 3000-літньою історією.

"Розгромити смертоносного ворога і забезпечити своє існування на нашій землі", — ще раз підкреслив цілі операції ізраїльський премʼєр-міністр.

Нагадаємо, 28 жовтня президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Ізраїль виступає "окупантом" в Секторі Гази, тому вони оголосять країну "воєнним злочинцем".

За даними The New York Times ХАМАС міг накопичити зброї та провіанту для ведення бойових дій протягом 3-4 місяців.

28 жовтня повідомлялось, що війська ЦАХАЛу з танками увійшли на територію Сектора Гази.