Російські інструктори прибувають до Білорусі для навчання операторів БПЛА, - ЦНС

За інформацією підпілля, інструктори з РФ прибувають до 927-го центру підготовки БПЛА у Брестській області Білорусі.

До Білорусі прибувають інструктори з Російської Федерації. Завданням російських спеціалістів є проведення навчань для білоруських військових з оперування БПЛА. Про це повідомляє прес-служба Центр національного спротиву (ЦНС).

"Білоруські партизани спостерігають прибуття додаткових російських інструкторів на територію країни для проведення навчань з оперування БПЛА", — йдеться у повідомленні національного спротиву.

Партизани зазначають, що інструктори з РФ прибувають до 927-го центру підготовки БПЛА у Брестській області Білорусі. Наразі у центрі вже експлуатуються російські безпілотні авіаційні системи різних модифікацій Supercam S100, S150 і S350.

Представники підпілля не виключають, що згодом Російська Федерація буде вербувати військовослужбовців збройних сил Республіки Білорусь до лав ЗС РФ.

Військові навчання в Білорусі

Росія знову продовжила спільні з Білоруссю військові навчання щонайменше до 29 жовтня. Вони тривають на 8 полігонах. За словами представника Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) Андрія Юсова, у Кремля є стратегічне завдання, яке має втягнути армію Білорусі у війну проти України.

Нещодавно у Білорусі внесли зміни до закону "Про військовий обов'язок і військову службу"яким впровадили СМС-повідомлення і посилили покарання за неявку до військкомату. При цьому, паперову повістку не скасовують. Тепер оператори мобільного зв'язку зобов'язані будуть здійснювати смс-розсилки за списками військкоматів і КДБ, а також передавати протягом тижня відомості про абонентські номери.

Нагадаємо, 23 жовтня повідомлялося, що у РФ незадоволені зривом постачання зброї з Білорусі в Іран. Через затримку запчастин для іранської зброї російська армія не отримала військового спорядження, за яке вже сплатили гроші, повідомляє білоруське підпілля.