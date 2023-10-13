"Креативу їм вистачає": Кремль усе ще хоче втягнути Білорусь у війну проти України, — ГУР

За словами представника розвідки Андрія Юсова, РФ може вести підготовку до різних провокацій, унаслідок чого в бік Києва надійдуть звинувачення. Усі півтора року протистояння противник не полишає планів.

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У Кремля є стратегічне завдання, яке має втягнути армію Білорусі у війну проти України. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) Андрій Юсов в інтерв'ю Radio NV.

За його словами, для реалізації задуманого противник може готувати провокації, зокрема й проти нафтобази в Брестській області, щоб звинуватити в результаті українську сторону, про що раніше повідомляли в Центрі національного опору.

Підготовкою до цього зайняті ФСБ РФ і КДБ Білорусі.

"Є стратегічне завдання Кремля — втягнути білоруську армію в повноцінну наземну операцію у війні проти України на боці РФ. І за весь період повномасштабного вторгнення це не вдалося. Але, тим не менш, спецслужби російські спроб не залишатимуть", — вважає Андрій Юсов.

Окремо представник ГУР зазначив, що це вже не вперше готується провокація з метою звинуватити Київ, і в самій Білорусі чудово розуміють, хто саме стоїть за цим. Навіть попри пропагандистську підтримку Кремля в Мінську знають, що це не в їхніх інтересах, але це нічого не змінить.

Російській Федерації як нікому відомо про всі об'єкти критичної інфраструктури в Білорусі. Вони знають про їхні сильні та слабкі сторони, тому створення провокаційної ситуації для них не буде складним.

"Інформацію цю використовували і будуть використовувати як проти України, так і проти самої Білорусі. Таких сценаріїв є чимало. Від імітаційних ДРГ, використання безпілотників по об'єктах інфраструктури енергетичного сектору, і багато інших моментів. У цьому контексті росіян не треба недооцінювати. У них багатий досвід: і бомбардування Воронежа, і підриви будинків своїх же, з власним мирним населенням, і багато інших сценаріїв. Тут такого кривавого креативу їм вистачає", — продовжив Андрій Юсов.

Нагадаємо, 13 жовтня в ГУР заявили, що РФ не забирала поранених полонених окупантів навіть з ініціативи України. Російська сторона не так цінує своїх людей, як українська і є прямі докази цьому. Заяви омбудсмена і міністра оборони РФ є лицемірством.