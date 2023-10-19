СМС-повістки і покарання за неявку: у Білорусі внесли зміни до закону про військову службу

Головне нововведення, за словами білоруських журналістів, полягає в тому, що факту надсилання повістки будь-яким каналом буде достатньо, щоб повідомлення вважалося юридично доставленим.

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У Білорусі внесли законодавчі зміни до законів "Про військовий обов'язок і військову службу" і "Про зміну законів з питань забезпечення національної безпеки", якими впровадили СМС-повідомлення і посилили покарання за неявку до військкомату. Про це пише білоруське видання "Зеркало" з посиланням на національний правовий портал.

Відповідний законопроєкт ухвалила Палата представників і схвалила Рада Республіки Білорусь.

СМС-повідомлення — що це означає

У законі підкреслюється, що паперову повістку не скасовують. Просто, як зафіксовано в документі, тепер оператори мобільного зв'язку зобов'язані будуть здійснювати смс-розсилки за списками військкоматів і КДБ, а також передавати протягом тижня відомості про абонентські номери.

"Громадяни можуть бути сповіщені про необхідність явки до військового комісаріату (відокремлений підрозділ), управління Комітету державної безпеки по області за допомогою СМС-повідомлення", — зафіксовано в документі.

Своєю чергою, потенційні призовники мають інформувати працівників військкомату про зміну персонального номера телефону.

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Крім того, вводиться поняття "юридично значуще повідомлення". Тобто повістку, що потрапляє під категорію такого повідомлення, вважатимуть доставленою навіть у тих випадках, якщо адресат "за обставинами, залежними від нього", цього повідомлення не отримав або з ним не ознайомився. При цьому неважливо, якими каналами було передано це повідомлення — звичайною поштою чи СМС, електронною поштою, месенджером.

У "Дзеркалі" додають, що СМС-повістками зможуть призвати як у разі мобілізації, так і на заходи з мобілізаційної підготовки.

"Однак ця поправка почне діяти ще не скоро. Поки що на сайті Палати представників такого законопроєкту немає, проте його може бути внесено найближчим часом. Після цього закон має схвалити Рада Республіки і підписати президент Лукашенко, а після офіційного опублікування він набуде чинності тільки через рік", — уточнює видання.

Посилення покарання за неявку до військкомату

У новому білоруському законопроєкті також передбачено поправки до Кримінального кодексу і Кодексу про адміністративні правопорушення в межах статті, що стосується призову.

Замість двох років обмеження чи позбавлення волі або ж штрафу, арешту, громадських робіт за ухилення від армії вже можна буде отримати три роки позбавлення волі або поїхати на "хімію".

"Штрафи також хочуть збільшити — у кілька разів. Наприклад, за "неявку на заходи за призовом" — з п'яти базових величин (185 рублів) до 10-30 (370-1110 рублів)", — підкреслює видання.

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Нагадаємо, Фокус писав, що найманців із ПВК "Вагнер", зокрема поранених, як і раніше, відправляють до Білорусі.

У вересні Фокус повідомляв, що Росія вивела бійців і авіацію з території Білорусі. Білоруська моніторингова група поінформувала, що на території країни більше не існує авіаційної складової регіонального угруповання ЗС РФ.

Раніше Фокус інформував, що виведення підрозділів ЗС РФ з території Білорусі підтверджував представник ДПСУ Андрій Демченко. Він зазначив, що Росія зараз не має можливості здійснити вторгнення з території сусідньої країни, але зміцнення кордону триває.