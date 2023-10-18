У супроводі розвідки РФ: поранених найманців із ПВК "Вагнер" відправляють до Білорусі, — ЦНС

За інформацією підпілля, серед тих бійців, яким потрібна була допомога лікарів, є й ті, які брали участь у бойових діях на території України.

Related video

До Білорусі почали відправляти поранених найманців із ПВК "Вагнер". Там вони повинні будуть проходити лікування. Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву 18 жовтня.

В українському підпіллі зазначають, що відповідною інформацією з ними поділилися колеги з Білорусі. До відомчих госпіталів силових структур їхньої країни почали прибувати бійці з розформованої ПВК "Вагнер". Йдеться про поранених російських найманців.

"Супровід пораненим надають представники розвідки ЗС РФ. Попередньо терористи отримали поранення на території України. Зауважимо, що окрім участі в агресії проти України, інструктори зі складу вже не існуючої ПВК "Вагнер", що перебували в Білорусі, беруть активну участь у тренуванні бойовиків у Сирії", — ідеться в повідомленні.

Окремо в підпіллі зазначили, що ці найманці навчають бойовиків із ліванського угруповання "Хезболли" та відбуваються тренуваннях у військових базах на території Сирії.

Основне завдання полягає в тому, щоб передати іншим бійцям свій досвід ведення бойових дій на території України. Іншими словами, йдеться про штурмові дії малими групами, бої в міській забудові, а також активне застосування БПЛА з вибухівкою.

Найімовірніше їм це необхідно для ведення війни проти Ізраїлю спільно з угрупованням ХАМАС.

"Останні на початку місяця здійснили напад на Ізраїль, підготовку до нападу також здійснювали інструктори "вагнерів", — продовжили в ЦНС.

Нагадаємо, 18 жовтня в "Російському добровольчому корпусі" заявили, що до них вступають "вагнерівці" і бійці "Шторм-Z". Командир формування Денис Нікітін зазначив, що переговори йдуть із тими найманцями, які не брали участь у бойових діях на території України.