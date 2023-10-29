ЗС РФ почали використовувати новий дрон "Изделие-53": що відомо про поліпшений "Ланцет" (фото)

Аналітики ISW зазначають, що масового застосування цих дронів на фронті поки що не зафіксовано. Однак, імовірно, у майбутньому російське військове командування сподівається за допомогою нових "Ланцетів" подолати українську протиповітряну оборону.

Російські війська почали використовувати на передовій нову версію безпілотника-камікадзе "Ланцет" із можливістю автономного виявлення цілей. Це безпілотник-камікадзе "Изделие-53", який нібито здатний розрізняти типи цілей в автономному режимі. Про це 28 жовтня повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"За даними джерел, безпілотник "Изделие-53" оснащений системою автоматичного наведення, яка дає змогу розрізняти типи цілей і підвищувати ефективність ударів", — пишуть оглядачі.

У матеріалі наголошується, що поки що окупанти не застосовують "Изделие-53" у широких масштабах, але російські джерела повідомляють, що наразі війська РФ випробовують їх для завдавання масових синхронізованих ударів роєм.

"Військове командування РФ, можливо, вважає, що велика кількість ударних безпілотників дасть змогу російським військам подолати українську ППО", — припустили аналітики.

Однак водночас вони наголосили, що судячи із заявлених характеристик "Изделие-53", бойова частина дронів, що становить від 3 до 5 кг, може бути недостатньою для завдання істотної шкоди більшості важливих військових об'єктів.

Що відомо про новий "Ланцет"

Зазначимо, що інформація про новий російський безпілотник з'явилася в росЗМІ в липні поточного року. Тоді пропагандисти наводили слова головного конструктора Zala Aero Олександра Захарова, який розповів про серію випробувань нового БПЛА. За його словами, новий "Ланцет" налаштований на автономне виявлення конкретних видів бронетехніки і ствольної артилерії, а перед запуском оператору потрібно лише дати дрону команду і вказати район виконання бойового завдання.

Контейнер, де розміщуються безпілотники "Ланцет"

"(Безпілотник) шукає тільки броню або ствольну артилерію. Тільки броня. Відповідно, ні пікапи, ні люди там не постраждають", — сказав Захаров.

Ще однією особливістю безпілотника — виявлення об'єктів виходячи з пріоритету цінності тієї чи іншої техніки. Конструктор пояснив, що дрон має своєрідну "внутрішню бухгалтерію", і якщо в зоні його бойової роботи будуть перебувати, наприклад, танк або система ППО, то як пріоритетну мету оберуть систему ППО, оскільки вона коштує дорожче.

БПЛА "Изделие-53"

Що стосується руйнівної потужності "Изделие-53", то за твердженням розробників, бойова частина баражуючуго боєприпасу за рахунок кумулятивного струменя нібито здатна пробити середньоброньовану ціль наскрізь.

Що може змінитися на фронті з появою нових дронів

Російські "військкори" пишуть, що застосування "Ланцетів" із системою автоматичного наведення і розподілу цілей поки що не досягло великих масштабів. Водночас можна очікувати, що з часом вони поступово витіснять всі інші версії і будуть застосовуватися повсюдно.

У перспективі застосування нових БПЛА не тільки може дати можливість створювати протитанкові заслони на великих територіях, а й дасть змогу проводити скоординовані атаки для зриву наступальних операцій противника або швидкого ураження критично важливих об'єктів інфраструктури, підкреслили російські експерти.

Раніше повідомлялося, що в Білорусь прибувають російські інструктори для проведення навчань з місцевими військовими з управління безпілотниками. Фахівці прибувають у Брестську область і працюють із такими модифікаціями, як Supercam S100, S150 і S350.