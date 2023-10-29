Кинули бронетехніку на півдорозі: ЗСУ зірвали наступ росіян на Красногорівку (відео)

У бік населеного пункту рухалося щонайменше 10 військових машин, але українські бійці "відпрацювали" по противнику артилерією.

Збройні сили України розбили колону російських окупантів, які намагалися атакувати Красногорівку (Донецька область). Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі Сухопутних військ у неділю, 29 жовтня.

Розгромили військових ЗС РФ бійці 31-ї та 110-ї окремих механізованих бригад разом зі 116-ю окремою бригадою територіальної оборони Полтавської області. У бою також взяли участь військові Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

На опублікованих кадрах видно, що колона бронетехніки російських окупантів просувалася вперед, у бік Красногорівки. У бік населеного пункту рухалося щонайменше 10 військових машин. Українські бійці "відпрацювали" по противнику артилерією. Підбита машина піхоти, яку вже охопив вогонь, після влучання продовжила свій шлях і намагалася розвернутися, але заглохла. Артобстріл також пошкодив артилерію ЗС РФ: кілька одиниць зупинилися на півдорозі, і машини покинув екіпаж. Техніка, що не постраждала від вибухів, розвернулася і потягнулася на вихідні позиції.

"Завдяки злагодженим діям вдалося розбити колону окупантів, які намагалися прорвати нашу оборону біля села Красногорівка", — підписали військові опубліковане відео.

Нагадаємо, українські військові продовжують наступ у районі Работиного. З 26 до 27 жовтня на Мелітопольському відрізку фронту загинуло три чверті росіян, яких ліквідували на війні в Україні за минулу добу, свідчать слова командувача Олександра Тарновського.

А 28 жовтня стало відомо, що ЗСУ пробилися до західних околиць Сергіївки під Лиманом. Завдяки діям операторів FPV-дронів і коптерів із вибухівкою, а також підрозділам з автоматичними гранатометами бійці ЗСУ змогли відкинути окупантів від західних околиць Сергіївки.