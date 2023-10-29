"Маємо бути готовими": ексглава Моссад припустив, скільки ще триватиме війна з ХАМАСом

Мета Єрусалима під час наземної операції в Секторі Гази — гарантії того, що напад на Ізраїль ніколи не повториться, заявив Зоар Палті. У майбутньому можуть бути масштабніші дії з боку ЦАХАЛу.

Колишній глава розвідки Моссад Зоар Палті переконаний, що протистояння між Ізраїлем і ХАМАСом може затягнутися на багато років. Про це він розповів в інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1.

За його словами, Ізраїль навряд чи ставитиме тимчасові межі ведення бойових дій, адже ключове питання зовсім в іншому. Єрусалим хоче зробити все для того, щоб напад, який стався 7 жовтня, більше ніколи не повторився.

На це може піти кілька років.

"Друга інтифада тривала три-чотири роки. Ми маємо бути готовими до того, що й зараз буде щось схоже", — заявив Зоар Палті.

Окремо колишній очільник розвідки зазначив, що нинішня операція ЦАХАЛу в Секторі Гази далеко не перша й не остання. Далі можуть бути масштабніші операції, під час яких армія Ізраїлю намагатиметься виконати поставлені завдання.

"За повітряними ударами та наземними рейдами піде ще масштабніша операція, однак і нею справа не закінчиться", — продовжив Зоар Палті.

До слова, 28 жовтня повідомлялося, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу підтвердив початок наземної операції в Газі. За його словами, командири та солдати ЦАХАЛу вже перебувають на ворожій території. Мета операції полягає в знищенні бойовиків і звільненні заручників.

"Наші командири та солдати, які воюють на ворожій території, знають, що за ними стоїть нація та національне керівництво. Вони сповнені рішучості викорінити це зло зі світу для нашого існування, а також для всього людства", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 жовтня ізраїльський прем'єр перепросив за звинувачення розвідки за нездатність запобігти війні. За його словами, він усвідомив, що не потрібно було робити передчасні висновки.