ЗС РФ атакували Україну дронами та "Іскандером": вибухи пролунали у трьох областях, деталі

Вибухи, які пов‘язані з активною роботою ППО, лунали в Дніпрі, Старокостянтинові та у Черкаській області. Військові адміністрації поки що не повідомляли про наслідки нічної атаки.

У ніч проти 30 жовтня в Україні лунала повітряна тривога у кількох регіонах. Окупанти вдарили ракетою по передмістю Дніпра та атакували "шахедами" Черкащину та Хмельниччину. Фокус зібрав актуальну інформацію про нічну атаку ЗС РФʼ

Атака на Дніпро

У ніч проти понеділка, 30 жовтня, у передмісті Дніпра було чутно вибухи. У області було оголошено повітряну тривогу та ракетну небезпеку. Про вибухи повідомило "Суспільне".

"У передмісті Дніпра чутно вибухи. У місті та області оголошена повітряна тривога", —йдеться в повідомленні.

Після другої години ночі Повітряні сили закликали мешканців Дніпра пройти в укриття. Попередньо, по Дніпру було завдано удар ракетою "Іскандер-К".

Атака на Хмельниччину

В Хмельницькій області 29 жовтня пролунали вибухи. В регіоні було оголошено повітряну тривогу через атаку ударних дронів-камікадзе Shahed.

Про роботу ППО в Хмельницькій області повідомили в Хмельницькій ОВА.

Пізніше у військовій адміністрації знову повідомили про роботу протиповітряної оборони. О 23:46. Повітряні сили оголосили про відбій загрози БпЛА по областях.

В телеграм-каналах повідомили, що окупанти знову атакували місто Старокостянтинів на Хмельниччині.

Вибухи на Черкащині

На Черкащині в ніч проти 30 жовтня теж пролунали вибухи. Через атаку ворожих БпЛА в районі Канева працювала протиповітряна оборона. Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram.

"Підвищена небезпека. Загроза застосування ворогом ударних БпЛА. В області працює ППО", — написав Табурець.

Нагадаємо, що російські окупанти намагаються тиснути на флангах у районі Авдіївки на Донеччині, а для захоплення міста Росія кинула майже всі наявні сили.

Раніше повідомлялося, що окупанти під Авдіївкою втратили вже 6,5 тисячі солдатів. Вона перетворюється на один із найбільших цвинтарів для ЗС РФ.