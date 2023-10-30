"Росія – не порятунок": Путіну важко показувати РФ як релігійно толерантну країну, — ISW

Володимир Путін на зустрічі з лідерами кількох російських релігійних організацій, зокрема лідерами юдейської та ісламської конфесій, зазначив РФ як "світоч релігійної гармонії". Однак антиізраїльські погроми в Махачкалі свідчать про інше.

Антисемітські демонстрації, які тривають в Республіці Дагестан та в інших регіонах Північного Кавказу підкреслюють загострення міжетнічної та міжрелігійної напруженості в Росії. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Експерти ISW дійшли висновку, що Кремлю, ймовірно, буде важко переконати виборців, що ситуація під контролем, і запевнили єврейську общину, що їхні меншини в РФ – в безпеці, попри свої зусилля представити Росію як релігійно толерантну країну.

Прессекретар Головного рабинату Росії в Дагестані Овадя Ісаков 29 жовтня заявив, що сотні єврейських сімей у Дагестані повинні покинути країну, адже "Росія — це не порятунок", оскільки "в РФ теж були погроми".

Президент Російської Федерації Володимир Путін у середу, 25 жовтня, на зустрічі з лідерами кількох російських релігійних організацій, зокрема лідерами юдейської та ісламської конфесій, зазначив РФ як "світоч релігійної гармонії".

За даними аналітики ISW, Кремль, імовірніше, має на меті представити Росію як країну, котра здатна захистити свої релігійні меншини, щоб заслужити прихильність мусульманської та єврейської аудиторії на тлі війни Ізраїлю та ХАМАСу та применшити напруженість, яку спричинила все більш ультранаціоналістична Російська православна церква.

"Російські ультранаціоналісти висловили занепокоєння, що антисемітські демонстрації поширяться з Дагестану та Північного Кавказу на інші території Росії", — йдеться у повідомленні.

Окрім цього, експерти зазначили, що Кремль досі не відреагував на погром і, схоже, залишив пояснення ситуації на регіональну владу.

Заворушення в Махачкалі: деталі

Нагадаємо, 29 жовтня сотні людей у Дагестані штурмували аеропорт через рейс Red Wings із громадянами Ізраїлю на борту. Люди тримали в руках плакати з написами "Дітовбивцям — немає місця в Дагестані" та "Ми проти єврейських біженців".

Повідомлялося, що мітингувальники зупиняли автомобілі, які проїжджали повз, щоб перевірити їх на наявність громадян Ізраїлю. За даними російських медіа, правоохоронні органи ніяк не перешкоджають діям місцевого населення.

До слова, президент України Володимир Зеленський також не обійшов стороною заворушення в Дагестані. За його словами, ненависть до інших націй для Росії є цілком звичними речами і дивуватися цьому не варто. Подібні наративи, як зазначив далі голова держави, щодня виголошуються пропагандистами на телебаченні, експертами, а також владою.

29 жовтня ЗМІ також повідомляли, що організації, підконтрольні американському мільярдеру Джорджу Соросу, надають фінансову підтримку активістам, які виступають на мітингах проти Ізраїлю. За інформацією журналістів, діяльність активістів фінансувалася через благодійну організацію Tides Center. За ці кошти проводилися мітинги палестинських "правозахисних груп", які виступали проти дій Ізраїлю після 7 жовтня.