ЗСУ пройшли залізницю під Бахмутом, ЗС РФ планують штурм заводу в Авдіївці, — ISW (карти)

За даними американських аналітиків, геолоковані кадри, що публікувалися 29 жовтня, свідчать про те, що ЗСУ перейшли залізницю південніше Андріївки.

Контрнаступ Сил оборони України призвів до просування в районі Бахмута, а також у західній частині Запорізької області 29 жовтня. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у зведенні від 29 жовтня.

Геолоковані кадри, що публікувалися 29 жовтня, свідчать про те, що ЗСУ просунулися через залізничну лінію на південь від Андріївки (10 км на північний захід від Бахмута).

Генштаб ЗСУ повідомив про наступальні операції, що тривають в південній частині Бахмута і на Мелітопольському напрямку.

Одне з російських джерел також підтвердило, що за минулий тиждень українські сили взяли під контроль деякі позиції в Запорізькому напрямку (західна частина області).

А також, що ЗСУ атакували біля Кліщіївки (7 км від Бахмута), намагаючись перейти залізницю біля населеного пункту.

Карта боїв у Бахмуті

Атаки ж окупаційного угруповання біля Бахмута 29 жовтня не принесли якихось підтверджених просувань.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти марно атакували біля Хромового, Кліщіївки та Андріївки.

Російські "військкори" стверджували, що ЗС РФ намагалися відновити втрачені позиції біля Кліщіївки та Андріївки та за минулий тиждень відкинули ЗСУ з позицій біля Берхівського водосховища (2 км від Бахмута). Інші джерела, пов'язані з Кремлем, повідомляли про позиційні бої на півдні Бахмута.

"На Бахмутському напрямку ворог марно намагався відновити втрачене становище біля Андріївки, — йдеться в ранковому зведенні ЗСУ від 30 жовтня. — Зі свого боку Сили оборони України продовжують штурмове просування на південь від Бахмута, завдають ворогові втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах".

Становище в Авдіївці

29 жовтня російські війська продовжували наступ у районі Авдіївки, але без підтверджених успіхів. Одне з російських джерел повідомляє про плани атак на Коксохімічний завод.

Повідомлялося про скупчення сил біля терикона, який, як стверджується, ЗС РФ узяли під контроль, і про операції в районі Водянго — Північного — Тоненького та нещодавнє просування.

Судячи з усього, російські війська зосередили значну частину своєї бойової потужності в районі Авдіївки. За даними спікера Таврійського угруповання ЗСУ Олександра Штупуна, тут перебуває 40 тис. військових і перекидаються додаткові сили.

Водночас, зазначають аналітики ISW, російські підрозділи часто не належним чином укомплектовані, і те, що називають ешелонами, полками, батальйонами, бригадами, насправді не зовсім те, що під цим прийнято розуміти.

Хай там як, за оцінками українського аналітика Костянтина Машовця, росіяни накопичили під Авдіївкою три мотострілецькі полки, сім резервних мотострілецьких батальйонів і два підрозділи БАРС.

"У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" [оперативно-тактичного угруповання] на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни непохитно тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат", — йдеться у зведенні ЗСУ від 30 жовтня.

Нагадаємо, що, за оцінками ЗСУ, російські війська втратили під Авдіївкою до 6500 осіб.

Також повідомлялося, що ЗС РФ почали використовувати новий дрон "Изделие-53" — покращений "Ланцет".