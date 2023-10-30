Використали авіаракети та Shahed: подробиці нічної атаки на Дніпропетровщині та Миколаївщині

Ракети Х-59 окупанти запускали з території окупованої Запорізької області, "шахеди" – з Приморсько-Ахтарська в Росії.

Російські окупанти атакували Миколаївщину ударними дронами-камікадзе та вдарили з артилерії по одній з громад. По Дніпропетровщині ЗС РФ випустили 2 керовані авіаційні ракети. Про це повідомляють голови ОВА — Віталій Кім та Сергій Лисак.

Атака на Миколаївщину

Вночі, 29 жовтня, силами та засобами протиповітряної оборони було знищено п'ять ворожих БпЛА "Shahed-131/136". Внаслідок падіння уламків одного зі збитих БпЛА виникла пожежа складського приміщення фермерського господарства Баштанського району Миколаївської області. Займання оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.

Впродовж дня 29 жовтня та ночі 30 жовтня окупанти завдали ударів з артилерії по акваторії Очаківської громади та за межами населеного пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Атака на Дніпропетровщину

За повідомленням Дніпропетровської ОВА, вночі 30 жовтня оборонці з ПвК "Схід" збили в небі над областю дві ворожі ракети. Уламки впали у Дніпровському районі. Внаслідок цього пошкоджень зазнала 5-поверхівка, приватний будинок та авто.

Також двічі за ніч окупанти обстрілювали місто Нікополь з важкої артилерії.

"На щастя, всюди минулося без загиблих і поранених", — проінформував голова ОВА Сергій Лисак.

ППО збила 12 дронів та 2 керовані ракети

У ніч проти 30 жовтня 2023 року російські окупанти атакували територію України 12 ударними БпЛА типу "Shahed" та 2 керованими авіаційними ракетами Х-59.

"Пуски КАР Х-59 здійснено з ворожих літаків із повітряного простору ТОТ Запорізької області, "шахеди" летіли з південно-східного напрямку – Приморсько-Ахтарськ — РФ", — йдеться в повідомленні Повітряних сил України.

У Повітряних силах зазначили, що сили ППО збили усі 12 ворожих дронів та усі випущені ракети.

ППО працювала у Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Севастополі в Криму вночі 30 жовтня пролунали вибухи. Окупанти повідомили про атаку безекіпажних катерів.

Раніше повідомлялося, що бійці НГУ за допомогою дронів-камікадзе ліквідували склад боєприпасів російських окупантів.