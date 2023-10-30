Російська армія почала отримувати нові всюдиходи "Пластун-СН": що відомо (відео)

Міноборони РФ отримало партію машин "Пластун-СН", які мають виконувати декілька завдань від евакуації поранених до розвідки.

У РФ передали партію гусеничних всюдиходів "Пластун-СН", які мають використовувати для евакуації поранених. Про це повідомляє танковий історик Андрій Тарасенко у своєму телеграм-каналі.

Російські війська отримали партію всюдиходів, які розроблялися як цивільні вантажівки. Приставка "СН" означає "специальное назначение". "Пластун-СВ" позиціюється як легкоброньований всюдихід для евакуації поранених, розвідувальна машина чи самохідний 82-мм міномет.

"Пластун-СН" для ЗС РФ

Бронювання машини комбіноване й захищає від куль 9х19-мм до 7,62х39-мм. У всюдихід поміститься 8 бійців: 4 рятувальники, 2 поранених та 2 члени екіпажу. Заявляється, що зараз виготовляється один "Пластун-СВ" на тиждень. За підсумками 2023 року виробник очікує виготовити 50 машин.

Всюдихід має компонування кузова без жорсткого даху, що може дуже негативно повпливати на живучість машини під час ударів дронів-камікадзе або уламків від обстрілів. Для захисту екіпажу від поганої погоди є спеціальний водонепроникний тент та легкознімний каркас.

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Машини виготовили на замовлення Міноборони РФ. Завдання перед виробником полягало в тому, щоб був легкий та швидкий вхід або вихід, завантажити ноші, а також розгорнути міномет. Додаткове бронювання збільшило вагу машини на 3800 кг. Максимальна швидкість — 50 км/год, а рекомендована — 30 км/год.

Нагадаємо, 28 вересня у ЗСУ показали, як всюдихід BvS 10 Viking із легкістю форсує річку.

6 вересня волонтери показали перероблений УАЗ "Буханка" на гусеничний всюдихід.