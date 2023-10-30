ЗС РФ підтягують війська під Авдіївку: очікується хвиля штурмів, — МВА

Очільник адміністрації Віталій Барабаш наголосив, нині ситуація під Авдіївкою складна. Ворог тисне та намагається штурмувати українські позиції.

Окупанти під Авдіївкою в Донецькій області ведуть активні бої піхотою та перегруповуються, підтягуючи техніку й перекидаючи особовий склад. Про це повідомляє начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Зараз вони здебільшого проводять активності своєю піхотою, йде перегрупування з їхнього боку", — наголошують в МВА.

За його словами, нині ситуація під Авдіївкою складна. Ворог тисне, намагається штурмувати позиції.

"Вони підтягують багато техніки, перекидають особовий склад з інших напрямків. Ми розуміємо, що найближчими днями буде нова хвиля", — додав Барабаш.

Ситуація з Авдіївським териконом: деталі

За словами Барабаша, терикон нині – це сіра зона.

"Немає про що говорити. Це ж війна не 1941 року, де за кожну висоту потрібно покласти тисячі людей. Зараз дуже багато засобів розвідки, які дозволяють контролювати дуже великі площі та дороги", — каже начальник Авдіївської міської військової адміністрації.

Він наголосив, що якби Збройні сили України перебували на цьому териконі, то були б постійно під обстрілами артилерії.

"В принципі, це те що ми зараз робимо. Окупанти туди лізуть, ми їх знищуємо, все дуже просто", — додав Барабаш.

Нагадаємо, раніше Віталій Барабаш повідомив, що попри зменшення штурмів через погодні умови на Авдіївському напрямку, російські сили компенсують це ударами з артилерії, авіації та мінометів.