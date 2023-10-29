Місто стирається з лиця землі: ЗС РФ готуються атакувати Авдіївку (відео)

Росія стягує сили й техніку, а також готується до нових атак, попри втрати.

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На Авдіївському напрямку ситуація продовжує залишатися напруженою. Попри зменшення штурмів через погодні умови, російські сили компенсують це ударами з артилерії, авіації та мінометів, розповів голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телеканалу FREEДOM у неділю, 29 жовтня.

За словами чиновника, в армії РФ відбувається перегрупування, і скоро очікується нова хвиля атак на місто. Барабаш зазначив, що місто зазнає десятків обстрілів щодня та перебуває у вразливому становищі. Російські окупанти мають намір оточити Авдіївку і для досягнення цієї мети стягують сили й техніку з інших напрямків. Ситуація на сусідніх напрямках, таких як Бахмутський і Запорізький, свідчать про невдачі росіян, але вони впевнені, що близькі до вирішення свого завдання, попри значні втрати. Ситуація залишається нестабільною, і місто Авдіївка перебуває під ризиком.

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Загроза оточення: ситуація під Авдіївкою значно погіршилася, — BILD (карта)

"Російські окупанти стягують із інших напрямків сили й техніку, людський ресурс. Ну, потрібні якісь перемоги їм, а перемог на інших напрямках немає. Той самий Бахмутський, Запорізький напрямок — успіхів немає, одні невдачі. Росіянам уже здається, що вирішення завдання дуже близько, попри колосальні втрати живої сили, техніки", — сказав Віталій Барабаш.

Також чиновник зазначив, що впродовж доби місто піддається обстрілу з боку окупантів десятки разів і поступово зникає з лиця землі.

Нагадаємо, дещо раніше в ЗСУ розповіли, скільки солдатів ЗС РФ стягнули під Авдіївку. З 10 жовтня загальні втрати противника на Донеччині в зоні відповідальності ЗСУВ "Таврія" склали майже 6,5 тис. осіб.

А The Washington Post випустила матеріал про те, що жителі Авдіївки звикли до апокаліптичних умов. Водопостачання в місті припинилося ще до повномасштабного вторгнення, електрики не стало у квітні 2022-го. Деякі райони міста нагадують місячну поверхню. Вулиці всипані шрапнеллю, у будівлях зяють дірки, деякі зруйновані повністю.