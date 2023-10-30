Дійшло до рукопашних зіткнень: прикордонники розповіли подробиці штурму Андріївки (відео)

Бої за посадку біля залізної дороги, яка проходить через три села, виявилися найзапеклішими.

Село Андріївка поблизу Бахмута звільнили після кількох місяців боїв. Прикордонники, залучені до операції, розповіли подробиці бойових зіткнень з окупантами. На YouTube Державної прикордонної служби України опубліковане відео.

Бійці структури разом із воїнами 3-ої окремої штурмової бригади брали участь в бойовій операції. Під постійним вогнем противника українські захисники штурмували та утримували позиції.

"Не було такого дня без штурмів", – розповів військовий на псевдо "Бантик".

Штурмували посадку біля залізної дороги, яка проходить через три села. В цій локації були найзапекліші бої. З його слів, дійшло навіть практично до рукопашних зіткнень.

Військовий зазначив бійця на псевдо "Дамбо". "Бантик" дав побратиму гранату та наказав кинути у бік росіян, але той побіг прямо на позиції окупантів. Згодом український герой жбурнув її в траншею. Граната влучила в голову російського загарбника.

"Вони порозліталися", — пояснив "Бантик".

Звільнення Андріївки

14 вересня у Міністерстві оборони України заявили про звільнення Андріївки Донецької області. Проте в командуванні Третьої Окремої штурмової бригади заявили, що ця заява не відповідає дійсності. Зокрема, в районах Кліщіївки та Андріївки ще тривали бої, а інформацію про звільнення населеного пункту 3 ОШБр назвала неправдивою та передчасною. У бригаді зазначили, що подібні заяви є шкідливими та тими, які несуть загрозу для життя особового складу.

Вже 15 вересня у Генштабі ЗСУ підтвердили звільнення Андріївки. 18 вересня бійці Третьої Окремої штурмової бригади підняли український прапор над селом.

18 вересня стало відомо, що українські штурмовики повністю знищили 72-у ОМСБр РФ під час боїв за Андріївку та Кліщіївку під Бахмутом. Зокрема, бійцям вдалося ліквідувати командира розвідки 72-ї ОМСБр РФ, усіх командирів батальйонів, більшість особового складу та офіцерів.

Нагадаємо, 3 ОШБр повідомила подробиці зачистки підходів до Андріївки. Штурмовики відбили лісосмугу біля Андріївки, знищили десятьох окупантів і поранили ще вісьмох.