Дійшло до рукопашних зіткнень: прикордонники розповіли подробиці штурму Андріївки (відео)

Бої за посадку біля залізної дороги, яка проходить через три села, виявилися найзапеклішими.

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Село Андріївка поблизу Бахмута звільнили після кількох місяців боїв. Прикордонники, залучені до операції, розповіли подробиці бойових зіткнень з окупантами. На YouTube Державної прикордонної служби України опубліковане відео.

Бійці структури разом із воїнами 3-ої окремої штурмової бригади брали участь в бойовій операції. Під постійним вогнем противника українські захисники штурмували та утримували позиції.

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"Не було такого дня без штурмів", – розповів військовий на псевдо "Бантик".

Штурмували посадку біля залізної дороги, яка проходить через три села. В цій локації були найзапекліші бої. З його слів, дійшло навіть практично до рукопашних зіткнень.

Військовий зазначив бійця на псевдо "Дамбо". "Бантик" дав побратиму гранату та наказав кинути у бік росіян, але той побіг прямо на позиції окупантів. Згодом український герой жбурнув її в траншею. Граната влучила в голову російського загарбника.

"Вони порозліталися", — пояснив "Бантик".

Звільнення Андріївки

14 вересня у Міністерстві оборони України заявили про звільнення Андріївки Донецької області. Проте в командуванні Третьої Окремої штурмової бригади заявили, що ця заява не відповідає дійсності. Зокрема, в районах Кліщіївки та Андріївки ще тривали бої, а інформацію про звільнення населеного пункту 3 ОШБр назвала неправдивою та передчасною. У бригаді зазначили, що подібні заяви є шкідливими та тими, які несуть загрозу для життя особового складу.

Вже 15 вересня у Генштабі ЗСУ підтвердили звільнення Андріївки. 18 вересня бійці Третьої Окремої штурмової бригади підняли український прапор над селом.

18 вересня стало відомо, що українські штурмовики повністю знищили 72-у ОМСБр РФ під час боїв за Андріївку та Кліщіївку під Бахмутом. Зокрема, бійцям вдалося ліквідувати командира розвідки 72-ї ОМСБр РФ, усіх командирів батальйонів, більшість особового складу та офіцерів.

Нагадаємо, 3 ОШБр повідомила подробиці зачистки підходів до Андріївки. Штурмовики відбили лісосмугу біля Андріївки, знищили десятьох окупантів і поранили ще вісьмох.