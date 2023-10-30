Дошло до рукопашных схваток: пограничники рассказали подробности штурма Андреевки (видео)

Бои за посадку возле железной дороги, которая проходит через три села, оказались самыми ожесточенными.

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Село Андреевка вблизи Бахмута освободили после нескольких месяцев боев. Пограничники, привлеченные к операции, рассказали подробности боевых столкновений с оккупантами. На YouTube Государственной пограничной службы Украины опубликовано видео.

Бойцы структуры вместе с воинами 3-й отдельной штурмовой бригады участвовали в боевой операции. Под постоянным огнем противника украинские защитники штурмовали и удерживали позиции.

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"Не было такого дня без штурмов", — рассказал военный под псевдонимом "Бантик".

Штурмовали посадку возле железной дороги, которая проходит через три села. В этой локации были самые ожесточенные бои. По его словам, дошло даже практически до рукопашных столкновений.

Военный отметил бойца с псевдонимом "Дамбо". "Бантик" дал собрату гранату и приказал бросить в сторону россиян, но тот побежал прямо на позиции оккупантов. Впоследствии украинский герой швырнул ее в траншею. Граната попала в голову российского захватчика.

"Они разлетелись", — пояснил "Бантик".

Освобождение Андреевки

14 сентября в Министерстве обороны Украины заявили об освобождении Андреевки Донецкой области. Однако в командовании Третьей Отдельной штурмовой бригады заявили, что это заявление не соответствует действительности. В частности, в районах Клещеевки и Андреевки еще продолжались бои, а информацию об освобождении населенного пункта 3 ОШБр назвала ложной и преждевременной. В бригаде отметили, что подобные заявления являются вредными и теми, которые несут угрозу для жизни личного состава.

Уже 15 сентября в Генштабе ВСУ подтвердили освобождение Андреевки. 18 сентября бойцы Третьей Отдельной штурмовой бригады подняли украинский флаг над селом.

18 сентября стало известно, что украинские штурмовики полностью уничтожили 72-ю ОМСБр РФ во время боев за Андреевку и Клещеевку под Бахмутом. В частности, бойцам удалось ликвидировать командира разведки 72-й ОМСБр РФ, всех командиров батальонов, большинство личного состава и офицеров.

Напомним, 3 ОШБр сообщила подробности зачистки подходов к Андреевке. Штурмовики отбили лесополосу возле Андреевки, уничтожили десять оккупантов и ранили еще восемь.