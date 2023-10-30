СБУ викрила агента ФСБ, який за 30 тисяч гривень шпигував за переміщенням колон ЗСУ (відео)

Чоловік самостійно вийшов на зв’язок з представником ФСБ та запропонував допомогу у війні з Україною. За виконане завдання він отримав 30 тисяч гривень.

Українська служба безпеки затримала мешканця Запоріжжя, який встановив на основних дорогах області камери та слідкував за переміщенням колон Збройних сил України. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Співпрацювати із ФСБ чоловік почав наприкінці вересня. Він дистанційно вийшов на адміністратора російського Telegram-каналу та запропонував допомогу у війні з Україною.

"Після отримання "пропозиції" адміністратор російського інтернет-ресурсу вивів чоловіка на зв’язок через месенджер з представником ФСБ", — йдеться у повідомленні.

Місцевий мешканець повинен був збирати інформацію про кількість та маршрути пересування техніки ЗСУ. Зазначається, що у поле зору української служби безпеки він потрапив, коли збирав інформацію про місцеве обласне управління СБУ.

Щоб простежити переміщення колон української військової техніки чоловік встановив уздовж доріг власні приховані вебкамери. Російська спецслужба мала намір зібрати інформацію про колони важкої бронетехніки та артилерії ЗСУ, які залучені до контрнаступальних операцій. За виконане завдання чоловік отримав на банківську картку 30 тис. гривень.

"Агент встановив вебкамери у локаціях, на які йому вказав "куратор" з ФСБ. Після встановлення вебкамер вони мали здійснювати безперервну онлайн-трансляцію автомобільного трафіку з наданням віддаленого доступу кадровим співробітникам ФСБ", — зазначили у СБУ.

Служба безпеки вчасно виявила та деактивувала приховані відеокамери. Чоловіку повідомили про підозру у державній зразі. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки затримала на Кіровоградщині мешканця Донецької області, який після повномасштабного вторгнення Росії в Україну почав працювати на російську спецслужбу. Він збирав інформацію про місця базування підрозділів ЗСУ та локації місцевих штабів Тероборони.