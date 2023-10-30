Гнучке рішення: у США морські піхотинці випробовують інноваційну систему ППО MADIS Mk1

Система має модульну конструкцію, що дає змогу легко модернізувати окремі компоненти і встановлювати на платформи різні види озброєння, включно із ЗРК.

Корпус морської піхоти США посилює свої можливості ППО за рахунок інноваційної системи MADIS Mk1. На полігоні Юма, штат Аризона, у вересні відбулися інтеграційні випробування цієї платформи, яка була спеціально розроблена для задоволення складних і постійно мінливих потреб підрозділів морської піхоти. Про це 30 жовтня повідомили оглядачі Army Recognition.

"Під наглядом спеціалізованого випробувального підрозділу система продемонструвала свої надійні можливості, що свідчить про її готовність до виконання майбутніх оперативних завдань", — ідеться в публікації.

Система MADIS Mk1 — що відомо

Це гнучка багатосенсорна система, що охоплює новітні технології радіолокації, виявлення і стеження, а також системи озброєння для забезпечення комплексного та інтегрованого прикриття ППО.

Експерти підкреслюють, що MADIS Mk1 має модульну конструкцію, що забезпечує високу гнучкість при її розгортанні. Вона може бути встановлена на різних транспортних засобах, включно з всюдиходами, що забезпечує максимальну мобільність на полі бою. Ця ж модульність дає змогу легко модернізувати окремі компоненти, що важливо для підтримання системи в актуальному стані.

Системи виявлення MADIS Mk1

Комплекс використовує радари з активною електронно-скануючою решіткою (AESA), що мають чудову роздільну здатність і велику дальність дії. Вони можуть відстежувати одночасно кілька цілей і з високою точністю відрізняти повітряні загрози від безпечних об'єктів.

Систему також оснащено оптичними та інфрачервоними датчиками для точнішої ідентифікації цілей і кращої роботи в умовах недостатньої освітленості та несприятливих погодних умов.

Озброєння

Щодо вогневої потужності, то MADIS Mk 1 оснащений різними видами озброєння, включно з ракетами класу "земля-повітря" і зенітно-артилерійськими комплексами. Озброєння інтегровано в автоматизовану систему управління вогнем (СУВ), що дає змогу швидко і точно реагувати на повітряні загрози.

Система MADIS Mk1 під час випробувань на полігоні в Юмі

Крім того, система здатна підключатися до ширших мереж зв'язку і передавання даних, що дає змогу поліпшити координацію дій з іншими підрозділами та підвищити рівень обізнаності про обстановку.

Таким чином MADIS Mk1 — це комплексна система ППО, що поєднує в собі сучасні технології виявлення, потужну вогневу підтримку та високу модульність. Вона спеціально розроблена для модернізації наявних батальйонів ППО малої дальності (LAAD) і забезпечення морської піхоти необхідними засобами для протистояння сучасним і майбутнім повітряним загрозам.

Нагадаємо, Повітряні сили США розглядають варіанти поліпшення ППО на тлі нових загроз з боку ракетного озброєння Росії та Китаю. Один із варіантів захисту — повернути зенітні комплекси до об'єктів критичної інфраструктури в масштабах холодної війни.