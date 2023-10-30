БТР Oncilla: як ремонтують та виробляють українсько-польські машини для ЗСУ (фото)

Для потреб української армії налагодили диверсифіковане виробництво бронетранспортерів. Машини на практиці показали, що здатні зберігати життя бійців ЗСУ попри підриви на міні.

Бронетранспортер Oncilla застосовується українською армією. Машини ефективно виконують завдання та зберігають життя бійцям. Про це повідомляє Defense Express.

Журналісти отримали кадри підірваного БТР Oncilla, як відбувається ремонт машин, та як їх виробляють. На отриманих фотографіях зображено бронетранспортер, який підірвався на протитанковій міні. Від удару в машини відірвало колесо, проте екіпаж вижив та не втратив боєздатності.

Як заявляє представник українського КБ "Берил", партнера польського виробника Mista, в бронетранспортер закладено захист, який забезпечується корусом-монококом.

Підірваний на міні БТР Oncilla

"Бронетранспортер Oncilla створюється виключно як військова бойова машина з потрійним запасом міцності. Крім корпуса-монокока, машина має підвищену прохідність по складних ґрунтах, бездоріжжю тощо, низький "силует" та знижену помітність тепловізійними пристроями", — заявив представник "Берил".

Виробничі потужності Oncilla

Українська компанія також каже, що вже налагоджено масове серійне виробництво Oncilla. Також вдалося збільшити обсяги випуску машин з урахуванням потреб Сил оборони. Машини роблять в кооперації з іншими компаніями з України. Відзначається, що виробництво машин диверсифіковано від вузлів до агрегатів по типу: "основний — запасний — резервний". Відтак Oncilla можуть виробляти без шкоди характеристик.

"Терміни капремонту залежать від характеру бойових ушкоджень, але за місяць машина вже повертається на фронт", — розказали в компанії про терміни ремонту Oncilla.

Ремонт Oncilla може відбуватись як на лінії фронту, так і в Польщі

Також в КБ "Берил" додали, що ремонт машин відбувається й виїзними бригадами, за потреби навіть на лінії боєзіткнення. Якщо ж БТР сильно пошкоджений, то тоді Oncilla відправляють в Польщу на завод Mista.

Oncilla — це ліцензійна версія української розробки "Дозор-Б", яку виробляють в Польщі на потужностях компанії Mista. Виробником був Львівський бронетанковий завод, а розробником виступало Харківське конструкторське бюро з машинобудування.

Нагадаємо, 21 березня Польща передала Україні партію БТР Oncilla 4x4.

11 жовтня в ЗСУ показали, як ремонтують британські броньовики на передовій.