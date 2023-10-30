"Закріплюють присутність": Наєв пояснив, чому ЗС РБ продовжують навчання біля кордону з Україною

Білоруських військових розмістили на прикордонній території вздовж від Волинської до Чернігівської області. Їхня загальна чисельність — близько 1800 осіб, розповіли в ЗСУ.

Командувач об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв заявив, що білоруські військові постійно продовжують навчання та тренування для того, аби легітимізувати свою присутність у прикордонних районах. Про це він повідомив у своєму Telegram.

Він розповів, що рішення щодо застосування Збройних сил Російської Федерації прийнято нарівні президента, тоді як у Білорусі ця правова дія не відбулася. З його слів, одна справа — це запуск військової техніки та солдат іншої країни зі своєї території, тоді як інша — прийняти рішення щодо застосування білоруських військових та стати в один ряд із російським президентом Володимиром Путіним.

"Для того, щоб легітимізувати присутність ЗС РБ у прикордонних районах та відповідно на полігонах, замість прийняття правового рішення президентом Лукашенко щодо застосування військової організації, що визначено їхнім законодавством, вони постійно продовжують тренування та навчання", — сказав Сергій Наєв.

Він зазначив, що в такий спосіб білоруські військові закріплюють свою присутність у прикордонних районах з Україною. Зокрема, їхня загальна чисельність — близько 1800 осіб, які розташовані вздовж від Волинської до Чернігівської області. Ці батальйони мають на своєму озброєнні броньовану техніку та деякі артилерійські підрозділи. Проте більша частина військ перебуває у глибині Білорусі, наголосив Наєв.

Нагадаємо, 29 жовтня у Центрі національного спротиву повідомили, що до Білорусі почали прибувати російські інструктори, завданням яких є проведення навчань для білоруських військових з оперування БПЛА. Зокрема, інструктори РФ прибувають до 927-го центру підготовки БПЛА в Брестській області.

7 жовтня командувач Об'єднаних сил, генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що Білорусь перевіряє боєготовність своєї армії. Натомість Україна підсилює пильність прикордонних нарядів, сил та засобів для адекватного реагування.