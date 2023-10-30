На кордоні обмежили використання "Дії": що зміниться для українців

Прикордонників намагалися ошукати, показуючи "свідоцтва" у фейковій "Дії". Тепер на пропускних пунктах приймають деякі документи лише у фізичному форматі.

В Україні обмежили використання застосунку "Дія" на контрольно-пропускних пунктах. Чому це сталося, пояснив в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" начальник відділу організації прикордонного контролю штабу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України Ігор Матвійчук.

Які документи потрібні для перетину кордону?

Нині українські прикордонники вимагають документи, які потрібні будуть громадянам для подальшого пропуску суміжною стороною. Зі слів представника ДПСУ, європейські країни повернулись до норм Шенгенського кодексу про кордони. Тобто там вимагають біометричні паспорти, візи тощо.

"Звісно, якщо особа не попросить про тимчасовий захист чи статус біженця", — зауважив Матвійчук.

Він додав, що нині дітей пропускають і за свідоцтвом про народження, однак дорослих — ні.

"Але не за паспортом в "Дії". Закордонний паспорт має бути наявним фізично", — підкреслив прикордонник.

Чому паспорт у "Дії" не підходить?

Представник ДПСУ розповів, що рішення обмежити використання "Дії" було пов’язане зі спробами українців скористатися фейковими документами. Для цього порушники використовували підробний "клон" застосунку.

"Людина стверджувала, що він — багатодітний батько, показуючи нам три свідоцтва в додатку. А при прискіпливій перевірці з'ясувалося, що він намагався ошукати прикордонників, демонструючи фальшиві свідоцтва в підробленому додатку", — згадав Матвійчук.

"Дія" взагалі не знадобиться при перетині кордону?

Деякі документи прикордонники все ж можуть приймати у "Дії". Зокрема, йдеться про підтвердження інвалідності.

"Паспорт в "Дії" може використовуватися тільки для ідентифікації особи, але не для перетину кордону", — зазначив представник ДПСУ.

Він пояснив, що це пов’язано з "деякими нюансами" програмного продукту.

Нагадаємо, Кабмін вніс зміни до Правил перетину державного кордону, які стосуються міжнародних автоперевезень. В Україні збільшили "ліміт" для водіїв.

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