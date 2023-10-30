Винищувач із 22 ракетами: F-15EX Eagle II у фінальній версії здійснив перший політ (відео)

Новітня версія знаменитого F-15 має цифрову кабіну пілота, оснащена системою управління fly-by-wire, а також озброєна 22 ракетами "повітря-повітря" типу AIM-120 AMRAAM або AIM-9X Sidewinder.

Компанія Boeing підняла в повітря перший винищувач F-15EX Eagle II, який був створений в остаточному експлуатаційному вигляді. Літак вирушив у перший політ, маючи тільки ґрунтове забарвлення і невеликий серійний номер 20-0003 на спарених хвостах. Але перед постачанням у ВПС США літак має отримати остаточне забарвлення і відзнаки. Про це 30 жовтня повідомили оглядачі Bulgarian Military.

Під час комплексних випробувань і оцінки літака F-15EX взяв участь у 19 великих навчаннях і взаємодіяв із літаками 5-го покоління. Були проведені пуски ракет класу "повітря-повітря", а також ракет з неядерною боєголовкою класу "повітря-земля".

Зібрані дані наразі вивчаються Центром оперативних випробувань ВПС і Пентагоном, після чого буде ухвалено рішення про початок серійного виробництва. Якщо планам ВПС нічого не завадить, 2025 року в Портленді на авіабазі буде сформовано перший підрозділ F-15EX Національної гвардії.

Що відомо про F-15EX Eagle II

Компанія Boeing представила ВПС США фінальну версію вдосконаленого варіанту винищувача F-15EX Eagle II, який є модернізованою версією застарілих F-15E Strike Eagle.

Новий винищувач оснащений безліччю видів озброєння 22 ракетами "повітря-повітря" типу AIM-120 AMRAAM або AIM-9X Sidewinder, а також може нести до 13 т боєприпасів "повітря-земля" типу JDAM або Small Diameter Bomb (SDB). Для ближнього бою є 20-мм гармата M61 A1 Vulcan.

Інноваційна цифрова кабіна пілота, оснащена великою кількістю дисплеїв і сучасною авіонікою, дає змогу пілотам краще орієнтуватися в обстановці та підвищує ефективність роботи. Літак оснащений системою управління fly-by-wire, яка підвищує маневреність машини та знижує навантаження на льотчика. Крім того, оновлений комплекс РЕБ розширює можливості з виявлення та відбиття ворожих загроз.

Експерти зазначили, що загалом F-15EX Eagle II має низку стратегічних переваг перед старшими моделями F-15, зокрема збільшений термін служби і зниження експлуатаційних витрат.

"Збільшений обсяг озброєння і різноманітна сумісність зі зброєю роблять його вельми універсальним бойовим літаком", — підсумували експерти.

Раніше повідомлялося, що керівництво ВПС США має намір скоротити парк одних із найбільш затребуваних винищувачів F-15E Strike Eagle до 2028 року. У зв'язку з переорієнтацією витрат із 218 літаків Strike Eagle на списання підуть 119 машин.