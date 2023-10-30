Криють щільним вогнем: 3 ОШБр показала штурми посадок у лісосмузі під Бахмутом (відео)

Російські військові не припиняли обстрілювати позиції українських військових. Натомість штурмовики вдало відбивали атаки та знищували російські дрони за допомогою стрілецької зброї.

Бійці Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України показали кадри з бою в одній із лісосмуг під Бахмутом Донецької області. Відео опублікували в пресслужбі бригади в Telegram.

"Штурм "посадок" — щось в цьому є. Епічні кадри бою в одній з лісосмуг під Бахмутом. Бійці відстрілювали ворожі дрони FPV, коли зайняті штурмовиками позиції окупанти почали крити щільним вогнем. І розриви ставали дедалі ближчими", — йдеться у повідомленні.

У бригаді зазначили, що відео з окопів було зняте на GoPro бійці четвертої роти другого штурмового батальйону Третьої штурмової бригади.

Ролик бійців розпочинається з жарту — українські бійці сидять в автомобілі, який доставить їх на передову. Один із військових сказав: "Я хотів до Польщі на полуницю, а не все це". Після цього штурмовики продемонстрували кадри зі своїх позицій та наголосили: "Типовий Донбаський ранок". Бійці показали, як чекають на прихід ворога. Зокрема, під час звуків "прильотів" українці співають пісні.

Також штурмовики показали, як знищили два російські безпілотні літальні апарати за допомогою стрілецької зброї. Після цього російські окупанти почали обстрілювати позиції ЗСУ — були чутні звуки численних вибухів та видно, як горіла земля після ударів.

Українські бійці вели перестрілку з російськими військовими. В цей час ворожі прильоти не припинялися. Потім до позицій штурмовиків приїхала бронетехніка, яка привезла інших військових на заміну тим, які вже деякий час провели в боях.

Нагадаємо, 30 жовтня командувач Сухопутних військ генерал-лейтенант Олександр Сирський заявив, що російські військові посилили наступальні операції під Бахмутом. Зокрема, ворог посилив своє угрупування та перейшов від оборони до активних дій.

27 жовтня доброволець ЗСУ Кирило Сазонов заявив, що окупанти можуть втратити контроль над трасою, яка веде з Бахмута на схід — Соледар, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Луганськ. Він зазначив, що при втраті цієї траси логістика російських військових фактично припиниться.