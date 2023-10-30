Крим стає дедалі вразливішим для різного роду ракетних атак, — військовий оглядач (відео)

За словами Олександра Коваленка, російська ППО не справляється зі своїми прямими завданнями та зменшується в потенціалі загалом.

Тимчасово окупований півострів Крим найближчим часом може стати ще більш вразливим для різного роду ракетних атак. Про це 30 жовтня розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За словами оглядача, Україна має перспективи отримати від міжнародних партнерів низку нових зразків зброї, зокрема, ймовірно, і ракети ATACMS, які матимуть дальність ураження 300 кілометрів.

"Отже, Криму слід приготуватися. Крим — це тимчасово окупована територія, на якій росіяни не контролюють повітряний простір. І навіть сьогодні вранці надійшла інформація про те, що знов-таки були якісь нібито втрати у росіян на одній із локації, де розміщувалася їхня ППО. Регулярно ППО в Криму вибивається", — розповів Коваленко.

Оглядач вважає, що російська ППО не справляється зі своїми прямими завданнями та зменшується в потенціалі загалом.

"Тому найближчим часом ця ділянка може бути найбільш вразливою для різного роду ракетних атак балістичного чи іншого типу", — наголосив Олександр Коваленко.

Також військово-політичний оглядач прокоментував заяву німецького міністра оборони Пісторіуса про те, що мешканцям його держави варто звикати до думки, що в Європі може найближчим часом початися війна.

"На мій погляд, такі заяви у першу чергу відносяться до тієї ситуації, яка зараз розвивається у Секторі Гази і в Ізраїлі. Ми бачимо, як у Європі пройшла хвиля протестів і мітингів у підтримку ХАМАС… У Європі тисячі, десятки тисяч мігрантів вийшли на вулиці європейських країн. Це говорить про те, що мультикультуристична політика загальноєвропейська вона зазнала краху і зараз Європа є заручником свого ж мультикультуризма… Це наштовхує на думку, що люди, які вишли на протести у перспективі можуть взяти зброю вже на європейських просторах для того, щоб відстоювати свою позицію. На жаль, це може призвести до певного виду конфронтації, аж до деяких військових дій", — вважає Коваленко.

Нагадаємо, 30 жовтня у Міноборони РФ заявили про масований удар по Криму. У відомстві відзвітували про нібито перехоплення всіх повітряних цілей. Тим часом в окупаційній адміністрації повідомляли про руйнування, а місцеві жителі публікували відео прольоту ракет.