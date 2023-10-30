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"Відчуваємо і бачимо": ЗС РФ застосовують під Куп'янськом хімічну зброю, — командир ЗСУ (відео)

Артем Богомаз
Фото: РИА Новости | Окупанти почали застосовувати хімічну зброю під Куп'янськом

За словами Дениса Ярославського, застосування забороненої на полі бою зброї фіксується другу добу поспіль. В українських захисників починає затруднюватися дихання і з'являються опіки.

Російські окупанти почали застосовувати хімічну зброю проти українських захисників на Куп'янському напрямку, а це заборонено. Про це розповів командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський в ефірі телемарафону 30 жовтня.

За його словами, зараз противник робить усе для того, щоб захопити важливу для них ділянку — залізничну розв'язку Куп'янськ-Вузловий, тому застосовує навіть заборонені методи ведення війни. Причина в тому, що залізнична логістика в пріоритеті для них.

"Ворог використовує артилерію дуже потужно. І почав від учорашнього вечора використовувати засоби масового ураження, такі як гази. Тобто, дихання у бійців затрудняється, опіки, запаморочення – ми це відчуваємо і бачимо. Другу добу ворог використовує, систематично нам оголошує, коли він зробив постріли забороненою зброєю. Ми розуміємо, що це почалося. Все що росіяни кажуть, що не можна використовувати, вони насамперед використовують", — заявив Денис Ярославський.

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Окремо командир підрозділу розвідки зазначив, що противник уже не вперше застосовує заборонену зброю. Приміром, на Бахмутському напрямку систематично використовували фосфор, перед цим на звільненій Київщині від хімії отруїлися бійці, а тепер ця тактика фіксується і під Куп'янськом.

"Перший раз ми із засобами хімічної зброї зіткнулися в Гостомелі. Коли наш підрозділ зайшов до ангару, де був літак "Мрія", ми там отруїлися, бо перебували понад три години. Було дуже багато госпіталізованих бійців, тоді ми це вперше відчули", — продовжив Денис Ярославський.

Нагадаємо, 6 вересня заступник начальника розвідки батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов уже повідомляв, що ЗС РФ застосовують хімічну зброю проти ЗСУ. За його словами, окупанти вчаться, освоюють нову зброю і через це в багатьох моментах дійсно є складним суперником.