Мобілізація в Україні: чи можуть роботодавці вручити повістку

Крім представників ТЦК та СП, вручати повістки можуть представники органу Служби безпеки України, підрозділу Служби зовнішньої розвідки, органів місцевого самоврядування та деякі інші категорії, зокрема й роботодавці.

Під час дії воєнного стану роботодавці мають право вручати повістки своїм працівникам. Про це повідомила юристка практики військового права юридичної компанії "Приходько та партнери" Тетяна Козян у коментарі "РБК-Україна".

З її слів, крім представників територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП), право вручати повістки мають представники органу Служби безпеки України, підрозділу Служби зовнішньої розвідки, органів місцевого самоврядування та деякі інші категорії.

Тетяна Козян заявила, що керівники підприємств можуть вручати повістки. Також на них покладається контроль за своєчасне прибуття військовозобов'язаного до місця, яке вказане у повістці. Натомість порядок такого контролю ніде не визначений.

Вона наголосила, що роботодавець може отримати розпорядження від ТЦК та СП щодо оповіщення військовозобов’язаного про виклик, після чого він повинен видати наказ про таке оповіщення та під підпис довести його до відома визначених осіб. Крім цього, він повинен вручити повістку про явку за викликом до ТЦК.

Юристка наголосила, що роботодавці несуть адміністративну відповідальність за порушення зобов’язань згідно зі статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зокрема, в разі такого порушення під час воєнного стану передбачений штраф від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — від 5100 до 8500 гривень.

"Рішення про накладання штрафу за порушення ухвалює керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки", — сказала Тетяна Козян.

Також роботодавці повинні:

перевіряти військово-облікові документи під час прийняття на роботу та інформувати про правила ведення військового обліку під підпис;

брати військовозобов’язаних на персональний військовий облік протягом п’яти днів після працевлаштування;

повідомляти ТЦК про прийняття на роботу чи звільнення військовозобов’язаного протягом семи днів та на вимогу подавати відомості про нього, надсилати оновлені облікові дані;

періодично звіряти облікові дані, під підпис збирати військово-облікові документи та передавати до ТЦК;

подавати списки громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць або військкомату, щороку до 1 грудня;

повідомляти працівників про виклики до ТЦК та забезпечувати своєчасне прибуття;

інформувати ТЦК про порушників військового обліку.

Нагадаємо, юристка практики військового права юридичної компанії "Приходько та партнери" Тетяна Козян розповіла, що відмовитися від отримання повістки можуть військовозобов'язані, які мають поважні та конкретні причини.

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