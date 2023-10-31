У Росії заявили про створення нової крилатої ракети для винищувачів Су-57: що відомо

За словами пропагандистів, розмір ракети зменшився за рахунок нової конструкції складного крила, внутрішнього компонування та застосування малорозмірного турбореактивного двигуна.

Російські медіа заявили про створення нової крилатої ракети великої дальності, якими оснастять винищувачі Су-57. Відповідна інформація з’явилася на сайті пропагандистського видання "РІА Новини".

Ракета є меншою за розміром порівняно з тими, які застосовуються на стратегічних літаках-бомбардувальниках Ту-95МС і Ту-160, однак має таку ж дальність польоту. Зокрема, ракети великої дальності можуть уразити ціль на відстані понад 600 кілометрів.

Зазначається, що розмір ракети зменшився за рахунок нової конструкції складного крила, внутрішнього компонування та застосування малорозмірного турбореактивного двигуна.

Також пропагандистське видання пише, посилаюсь на інше джерело, що такі крилаті ракети вже застосовували на війні проти України.

Додамо, бомбардувальник-винищувач Су-57 був розроблений російською компанію "Об'єднана авіабудівна корпорація" та прийнятий на озброєння у 2018 році. Він розроблявся на заміну МіГ-29 та Су-27. Також раніше у Росії заявляли, що почали використовувати сучасний літак у війні з Україну через два-три тижні після початку повномасштабного вторгнення.

На момент публікації матеріалу пресслужба Міноборони РФ офіційно не коментувала інформацію про створення нової крилатої ракети.

Розробка ракет в РФ — що відомо

За словами експертів, чималу кількість атак по Україні Росія здійснювала застарілими ракетами часів СРСР. Більш сучасну частину своїх озброєнь держава-агресор використала ще на початку повномасштабного вторгнення.

Так, в окупантів закінчуються запаси високоточної зброї, однак поповнити їх вони не можуть через санкції, адже промисловість РФ залежить від західних постачань.

Також нещодавно оглядачі Bulgarian Military повідомили про модифікацію російської аеробалістичної ракети "Кинджал". На відмінну він попередньої версії з’явилася можливість коригування наведення ракети на ціль у польоті. Раніше коригувати напрям ракети можна було лише перед стартом.

Нагадаємо, 19 вересня у Росії заявили про збільшення виробництва ракет "Кинджал" та "Іскандер" у 10 разів. За думкою іноземних ЗМІ, Росія повинна збільшити виробництво, щоб мати змогу конкурувати із Силами оборони України, які отримають західну бойову техніку.

Також у липні заявлялося про збільшення виробництва Росією літаків Су-34, Су-30 і Су-35 вдвічі. Темпи виробництва збільшили за рахунок модернізації потужностей.