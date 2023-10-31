Втрати понад 75%: партизани здійснили вилазку на базу бригади флоту РФ в Криму (фото, відео)

Підпілля вивчило пропускні пункти, камери, патрулі, казарми та парки біля російської бази. Партизани використають цю інформацію для планування наступних операцій.

Українське підпілля потрапило на базу 126-ї окремої бригади берегової оборони, яка розташована біля тимчасово окупованого Сімферополя в Криму. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

"Наші агенти зробили вилазку у н. п. Перевальне, Сімферопольського району, де розташовується 126 бригада берегової оборони ЧФ РФ", — йдеться у повідомленні.

У підпіллі надали координати бази Збройних сил Російської Федерації — 44.8387260855, 34.329308845.

Карта з координами 126 окремої бригади берегової оборони

Партизани розповіли, що на початку повномасштабного вторгнення російські військові з цієї бригади зазнали величезних втрат. Зокрема, понад 75% бойового складу були вбитими та пораненими. Наразі на Херсонському напрямку воюють переукомплектовані підрозділи 126-ї бригади.

В "Атеш" заявили, що партизанам вдалося розвідати територію навколо бази попри безліч російських військових.

"Пропускні пункти, камери, патрулі, казарми та парки з технікою були уважно вивчені нами. Цю інформацію ми використовуємо для планування наступних операцій", — заявили в підпіллі.

У партизанському русі додали, що їхній агент служить у російській бригаді вже пів року. Зокрема, від початку "часткової мобілізації" "Атеш" залучає нових агентів до своїх лав.

Нагадаємо, 30 жовтня партизанський рух "Атеш" розповів про розвідувальну операцію, під час якої виявив логістику російських військових поблизу тимчасово окупованого Севастополя в Криму. Зокрема, розвідку провели в закритому місці розвантаження військових підрозділів ворога.

27 жовтня партизани повідомили, що окупанти продовжують укріплювати Євпаторію в Криму. Зокрема, підпіллю вдалося проникнути на територію військової бази ворога.