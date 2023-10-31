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Втрати понад 75%: партизани здійснили вилазку на базу бригади флоту РФ в Криму (фото, відео)

Діана Бондаренко
Партизани розвідали територію біля бази окупантів у Криму

Підпілля вивчило пропускні пункти, камери, патрулі, казарми та парки біля російської бази. Партизани використають цю інформацію для планування наступних операцій.

Українське підпілля потрапило на базу 126-ї окремої бригади берегової оборони, яка розташована біля тимчасово окупованого Сімферополя в Криму. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

"Наші агенти зробили вилазку у н. п. Перевальне, Сімферопольського району, де розташовується 126 бригада берегової оборони ЧФ РФ", — йдеться у повідомленні.

У підпіллі надали координати бази Збройних сил Російської Федерації — 44.8387260855, 34.329308845.

Карта з координами 126 окремої бригади берегової оборони

Партизани розповіли, що на початку повномасштабного вторгнення російські військові з цієї бригади зазнали величезних втрат. Зокрема, понад 75% бойового складу були вбитими та пораненими. Наразі на Херсонському напрямку воюють переукомплектовані підрозділи 126-ї бригади.

В "Атеш" заявили, що партизанам вдалося розвідати територію навколо бази попри безліч російських військових.

"Пропускні пункти, камери, патрулі, казарми та парки з технікою були уважно вивчені нами. Цю інформацію ми використовуємо для планування наступних операцій", — заявили в підпіллі.

У партизанському русі додали, що їхній агент служить у російській бригаді вже пів року. Зокрема, від початку "часткової мобілізації" "Атеш" залучає нових агентів до своїх лав.

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Нагадаємо, 30 жовтня партизанський рух "Атеш" розповів про розвідувальну операцію, під час якої виявив логістику російських військових поблизу тимчасово окупованого Севастополя в Криму. Зокрема, розвідку провели в закритому місці розвантаження військових підрозділів ворога.

27 жовтня партизани повідомили, що окупанти продовжують укріплювати Євпаторію в Криму. Зокрема, підпіллю вдалося проникнути на територію військової бази ворога.