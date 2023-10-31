"Росія загрожує свободі судноплавства": Зеленський пояснив значення Чорного моря для світу (відео)

Агресія росіян, на думку очільника держави, негативно впливає на глобальну продовольчу безпеку та порушує міжнародні морські шляхи.

Чорне море має стратегічне значення не лише для сусідніх країн, але й для всієї Європи, Близького Сходу та глобальної продовольчої безпеки. Про це у Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.

Міжнародний день Чорного моря відзначають 31 жовтня. Керівник держави вирішив нагадати, наскільки важливою є ситуація в акваторії, де Росія намагається встановити свій контроль.

Зеленський наголосив на тому, що Росія й надалі намагається перетворити Чорне море на зону бойових дій. Агресія окупантів загрожує свободі судноплавства. Він закликав світову спільноту відреагувати на такі дії.

"Ми маємо обʼєднати зусилля, щоб повернути Чорному морю його роль простору миру, торгівлі та розвитку", – пояснив політик.

Керівник держави до свого допису додав відео United24, глобальної ініціативи з підтримки України. У ньому йдеться про те, що Росія окупувала Крим у 2014 році, порушивши вже тоді міжнародне право. З лютого 2022 року кораблі ВМФ РФ почали блокувати українські порти, що негативно вплинуло на морську навігацію та стабільність комунікацій.

Дії Росії – загроза для Чорного моря

У жовтні президент РФ Володимир Путін заявив, що вони почнуть патрулювати нейтральні води Чорного моря швидкісними літаками МіГ-31К. Зі слів речника ПС ЗСУ Юрія Ігната, для України ситуація сильно не зміниться, РФ і так щоденно погрожує різноманітним озброєнням. Проте він не виключив, що кількість повітряних тривог збільшиться.

Нагадаємо, у вересні у ВМС ЗСУ заявили, що Росія та Україна спільно готуються розміновувати Чорне море. Представники ВМС ЗСУ разом із протимінною групою НАТО Standing NATO Mine Countermeasures Group розмінували умовний кризовий район біля північно-східного узбережжя Шотландії.