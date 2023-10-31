Із тортурами та без меддопомоги: у ЦНС розповіли про утримання полонених у РФ

Серед українських військовополонених прогресує туберкульоз та інші інфекційні захворювання, спричинені жахливими умовами утримання. У них спостерігається незадовільний загальний морально-фізичний стан, розповіли координатори підпілля.

Російські військові утримують українських військовополонених і некомбатантів у жахливих умовах. Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

"Наші співвітчизники розміщені, як правило, окремо від інших ув’язнених, у приміщеннях штрафних бараків в умовах постійного порушення санітарно-гігієнічних умов", — ідеться в повідомленні.

У центрі наголосили, що українців обмежують у тривалості прогулянок і надають недостатньо харчів. Зокрема, з посиланням на підпілля, яке доповідає про кожне місце розміщення українців і надає дані щодо кожного відповідального за репресії, заявили, що до військовополонених можуть застосовувати різні види насильства й обмеження в медичній допомозі. У результаті серед українців швидко прогресує туберкульоз та інші інфекційні захворювання, спричинені невідповідними умовами утримання. Загальний морально-фізичний стан українських полонених — незадовільний.

Координатори підпілля зазначили, що в населеному пункті Двубратський Краснодарського краю Російської Федерації утримують українських військовополонених. Отже, відповідальними за міжнародні злочини є полковник внутрішньої служби Володимир Говорухів і начальник установи Олександр Кулагін.

Також українців утримують у колонії в Усть-Лабінську Краснодарського краю, відповідальним є підполковник внутрішньої служби Олег Панасенко. Також у Центрі міжнародним злочинцем назвали підполковника внутрішньої служби Руслана Ситнянського, який керував туберкульозною лікарнею ФСВП РФ по Краснодарському краю.

"Також ми обов’язково передамо вітання начальникам СІЗО-1 і СІЗО-5 (Ростов-на-Дону) майору Олександру Папкє та підполковнику Павлу Лазорєнку, а також їхньому колезі із СІЗО-2 у Таганрозі підполковнику В’ячєславу Влассу", — заявили в Центрі національного спротиву.

Координатори українського підпілля додали, що кожен дотичний до злочинів проти українських військовополонених понесе відповідальність.

Нагадаємо, 30 жовтня волонтер і активіст Сергій Стерненко повідомив, що російські окупанти розстріляли групу українських військовополонених на Токмацькому напрямку. Бійцям зв'язали за спиною руки, а потім убили.

Аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 27 жовтня розповіли, що російські військові примушують українських військовополонених вступати до "добровольчих формувань" РФ. Зокрема, "добровольчий" батальйон "Богдан Хмельницький" нібито зумів "завербувати" близько 70 українських полонених із різних колоній РФ.