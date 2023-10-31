У бухті Севастополя димить російський корабель, — соцмережі (відео)

За інформацією місцевих Telegram-каналів, імовірно, трапилась пожежа або ж випробування димової установки.

У бухті тимчасово окупованого Севастополя на одному з російських кораблів помітили задимлення. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "Крымский ветер".

"У Севастопольській бухті димить малий протичовновий корабель", — зазначають у дописі.

Додають, що задимлення на запуск двигунів не схоже. Ймовірно, це пожежа чи випробування димової установки.

Пошкодження кораблів в окупованому Криму: деталі

Нагадаємо, 27 жовтня у тимчасово окупованому Севастополі в Криму підірвався на міні російський катер "Владимир Козицкий", призначений для пошуку морських мін.

Потужний вибух пролунав на території тимчасово окупованого Севастополя. Ймовірно, й у п'ятницю, 13 жовтня вибухнув російський корабель.

Також у Криму 11 жовтня могли пошкодити корабель ЧМФ РФ "Павел Державин". За інформацію радника глави МВС Антона Геращенка, точної інформації про те, що сталося зі сторожовим судном, не було.

Нагадаємо 28 жовтня жителі окупованого Севастополя в Криму повідомили про стрілянину, яка відбулась у напрямку Севастопольської бухти, де базуються кораблі ЧФ РФ. Можливе місце стрілянини — мол, який її прикриває.

Також 28 жовтня російські медіа повідомили про підводний човен "Краснодар", яке командування ЧФ РФ вирішило відвести на ремонт аж у Балтійське море. Тим часом воєнні експерти зауважили, що ЗС РФ намагається укріпитись у районі Євпаторії на північ від Севастопольської бухти.