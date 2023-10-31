Знайшли у базі "Миротворця": в Узбекистані вперше засудили чоловіка, який воював проти України

Слідство встановило, що найманець у 2014–2015 роках брав участь у боях на Донбасі у підрозділі так званої "ДНР".

В Узбекистані вперше засудили чоловіка за участь у війні проти України. Його родичі стверджують, що він воював на території України. Про це пише видання "Настоящее время".

Суд в Узбекистані вперше виніс вирок у справі про найманство за участь у війні проти України. Судили 38-річного громадянина Узбекистану Ільдара Хайруліна. Він отримав п'ять років позбавлення волі.

Родичі засудженого запевняють, що він не їздив до України, а в цей час перебував на території РФ.

Слідство ж встановило іншу інформацію — Хайрулін у 2014–2015 роках брав участь у боях на Донбасі у підрозділі так званої "ДНР". Як доказ слідчі наводили профіль Ільдара Хайруліна на сайті "Миротворець", де публікують дані окупантів, які воюють проти України.

Висновок експертизи з портретизації підтвердив, що людина у військовій формі і зі зброєю на світлині у профілі "Миротворця" справді є Ільдар Хайрулін. Зазначається, що окупант публікував пости в мережі про військові дії в Україні.

Також у мобільному телефоні Хайруліна виявили скриншоти, які вказують на те, що він воював в Україні.

Мати засудженого Мадіна Хайруліна в суді заявила, що у 2014 році вона разом із ільдаром та його старшим братом перебували у Татарстані. Вони також прокоментували фото в "Миротворці", мовляв, воно зроблене в Росії, а автомат несправжній.

"Це не вогнепальна зброя, це — пневматична зброя. Я не знаю, яким чином ця фотографія опинилася на сайті "Миротворець". У слідства є ще фото, кілька СМС-повідомлень та свідчення ще двох свідків. Ільдар сказав, що не розмовляв із цими свідками. Один зі них зізнався, що розмовляв з моїм братом, будучи п'яним. А інший взагалі відмовився від своїх свідчень", – сказав родич засудженого.

Родина Хайруліна має намір оскаржити вирок.

У "Миротворці" відреагували на новину про засудження екснайманця з Узбекистану. Тут вважають поширену ними інформацію правдивою.

"Спочатку вони вихвалялись у соцмережах своєю участю у вбивстві українців. На той час в Україні, у 2014-2015 роках, ще панував хаос, правоохоронна система була розбалансована, тривав відтік зрадників, були оголені цілі відділи і департаменти. В цей час Миротворець взявся до роботи, щоб допомогти силовим структурам. Прит*рки почали зачищати сліди, та було вже пізно", — йдеться в повідомленні.

Голова Державної аудиторської служби України потрапила до бази "Миротворець". На платформі Аллу Басалаєву звинувачують в "усвідомлених діях, спрямованих на зниження обороноздатності, державної та економічної безпеки України в період дії воєнного стану".

Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували начальника штабу 35 загальновійськової армії генерал-майора Сергія Горячева. У 2017 році він потрапив у базу "Миротворець" як російський воєнний злочинець, який служив у 2014-2017 роках у складі російського окупаційного угруповання військ на Донбасі.