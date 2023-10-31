Кадиров несподівано став на бік Ізраїлю на тлі заворушень у Дагестані, — Newsweek

Різкі застереження голови Чечні пролунали у відповідь на антисемітські заворушення, що спалахнули в аеропорту Махачкали, коли сотні людей штурмували аеропорт у Дагестані з палестинськими прапорами.

Голова Чечні Рамзан Кадиров у понеділок, 31 жовтня, несподівано став на бік Ізраїлю, коли заявив, що учасникам заворушень слід стріляти в лоб. Про це пише Newsweek.

Після заворушень у Дагестані під час наради з представниками МВС і Росгвардії він закликав силовиків негайно затримувати призвідників заворушень, а тим, хто не послухає після трьох пострілів у повітря, на його думку, слід "вистрілити в лоб".

Прихильник президента РФ Володимира Путіна керує російською південною республікою з 2007 року, при цьому основна частина населення Чечні сповідує іслам.

Його заяви в Telegram-каналі були зроблені у відповідь на антисемітські заворушення, що спалахнули в аеропорту Махачкали. Сотні людей штурмували головний аеропорт у Дагестані, розмахуючи палестинськими прапорами та, за повідомленнями, шукали ізраїльських пасажирів.

Великий натовп зібрався в аеропорту Махачкали на тлі подій на Близькому Сході та після нападу бойовиків ХАМАС із Сектора Газа, під час якого, за даними Associated Press, в Ізраїлі загинуло понад 1400 осіб. AP зазначають, що в Газі загинуло понад 8000 осіб.

Путін натякав на те, що міг би взяти на себе роль посередника в близькосхідному конфлікті, зазначають журналісти. Але після подій 7 жовтня зблизився з представниками ХАМАС, зазначається в публікації Carnegie Endowment for International Peace.

Зі свого боку, Кадиров 10 жовтня висловив підтримку бойовикам ХАМАС, заявивши, що повністю підтримує дії Палестини, оскільки вважає, що їхні землі свого часу захопив Ізраїль.

Нагадаємо, що ЄС і Єгипет вирішили відмовитися від плану Ізраїлю переселити палестинців Сектора Газа. Офіційний Каїр відмовився приймати палестинців, хоча людей можна було б переселити на півострів, площа якого в сотні разів більша за Сектор Гази.

Також повідомлялося, що Нетаньяху категорично виключив припинення вогню до перемоги над ХАМАС.