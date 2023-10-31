Робота "зернового коридору", ППО та бої на трьох напрямах: Зеленський провів "важливу Ставку"

У Міжнародний день Чорного моря президент Володимир Зеленський провів тематичну нараду з військовими керівниками. Вона стосувалась, зокрема, Чорноморського флоту РФ та виробництва вітчизняної зброї.

Президент Володимир Зеленський 31 жовтня провів "тривалу, важливу" Ставку. Деталями обговорення він поділився у соцмережах.

"У Міжнародний день Чорного моря — про безпеку саме в цьому регіоні", — підкреслив український лідер.

Під час Ставки обговорювались безперешкодна робота "зернового коридору", загрози з боку ЗС РФ для мирного судноплавства та зниження спроможностей російського флоту. Президент заслухав доповіді командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапи, начальника ГУР МО Кирила Буданова та голови СБУ Василя Малюка.

Також на Ставці говорили про безпеку Одеської області, зокрема про захист місцевих, енергетики та портів.

"Посилення регіональної системи ППО. Так само посилення протиповітряної оборони та захист об’єктів критичної інфраструктури в прикордонних та прифронтових регіонах", — зазначив Зеленський.

Він повідомив, що про ситуацію доповідав командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Військове керівництво доповіло лідеру і про ситуацію на фронті. Зокрема, мова йшла про бої в районі Куп’янська, Авдіївки та Херсона. Президент заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та кількох військових командувачів — Олександра Сирського, Олександра Тарнавського, Андрія Гнатова, Едуарда Москальова та Юрія Содоля.

Наостанок на Ставці обговорили нарощування виробництва в Україні артилерійських систем та снарядів натівського стандарту. Зеленському доповіли про графіки постачання озброєння від партнерів. У розмові брали участь голова Міноборони Рустем Умєров та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у Міжнародний день Чорного моря нагадав, що акваторія має стратегічне значення не тільки для сусідів України.

У ЗМІ поширювали інформацію, що Україна призупинила рух суден "зерновим коридором". У Мінінфраструктури відреагували на чутки та розповіли про роботу коридору.