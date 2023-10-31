Другий фронт відкрито: іранські проксі в Ємені офіційно вступили у війну проти Ізраїлю

Представник єменських сил генерал Яхья ас-Сарі заявив, що по об'єктах на території Ізраїлю було випущено безліч балістичних і крилатих ракет, а також велику кількість безпілотників.

В ізраїльсько-палестинський конфлікт вступила нова сила — шиїтські повстанці-хусити Ємену, підтримувані Тегераном. Офіційний представник Збройних сил Ємену бригадний генерал Ях'я ас-Сарі фактично оголосив про підтримку палестинців у Секторі Газа і початок бойових дій проти Ізраїлю. Звернення генерала опубліковано 31 жовтня у Twitter.

Яхья ас-Сарі заявив, що єменські хусити запустили велику кількість ракет і безпілотників по різних об'єктах на території Ізраїлю.

Генерал уточнив, що таке рішення ухвалили "з почуття релігійної, моральної, гуманітарної та національної відповідальності", а також як відповідь "на вимоги єменського народу і вимоги вільних народів прийти на допомогу нашому пригнобленому народу в Газі".

"Наші збройні сили запустили велику партію балістичних і крилатих ракет, а також велику кількість безпілотників по різних об'єктах ізраїльського противника на окупованих територіях", — заявив генерал, додавши, що це третя операція хуситів на підтримку Палестини.

Водночас було наголошено, що надалі сили хуситів продовжуватимуть завдавати якісніших ударів ракетами та безпілотниками доти, доки не припиниться "ізраїльська агресія".

Напередодні заяв єменської сторони Збройні сили Саудівської Аравії та системи ППО королівства були приведені в стан підвищеної готовності. За даними джерел агентства Bloomberg, нещодавно між саудитами та бойовиками Хуті, які підтримуються Іраном, сталися сутички в гірській південно-західній провінції Джазан на кордоні з Єменом. Унаслідок бойових дій четверо саудівських солдатів загинули. Крім того, сили оборони Саудівської Аравії перехопили ракету, запущену хуситами над саудівською територією, яка, імовірно, летіла в бік Ізраїлю.

Нагадаємо, Ізраїль розширює сухопутну операцію в Секторі Газа проти угруповання ХАМАС. У зв'язку з цим британські оглядачі зазначили, що військові дії в регіоні будуть кривавішими за війну в Іраку з огляду на ту кількість жертв, про які відомо на сьогодні.