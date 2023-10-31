"Абсолютний рекорд": аналітик назвав темпи застосування Росією КАБів проти України

Постачання американських аналогів, на думку фахівця, наразі не створює паритету, попри те, що вони є надійними, точними та далекобійними.

Станом на 31 жовтня верифіковано застосування Росією 1 165 коригованих авіаційних бомб (КАБ) в Україні, що є абсолютним рекордом. У Telegram військовий оглядач Олександр Коваленко повідомив подробиці.

При цій інтенсивності, у жовтні також був встановлений рекорд за добовим показником застосування. Понад 100 КАБів було скинуто 23 жовтня.

Постачання американських аналогів, на думку фахівці, наразі не створює паритету. Ці боєприпаси від США є надійними, точними та далекобійним, але їхньої кількості недостатньо.

"Засоби протидії таким ударам у нас у достатній кількості відсутні, якщо не сказати більше — відсутні в принципі", – пояснив Коваленко.

Оглядач наголосив, що панування російської тактичної авіації наразі триває. Така ситуація є однією з основних стримувальних елементів, які не дають українським військам реалізувати низку операцій. Все ж він вважає, що Росія поступово втратить домінування у повітрі.

Виробництво тактичної авіації в Росії

ВКС РФ, як пояснив 30 жовтня військовий оглядач Олександр Коваленко, станом на жовтень 2023 року орієнтовно отримали 18-20 зразків тактичної авіації. До кінця 2023 року ВКС РФ можуть отримати додатково від шести до восьми літаків, але не більше.

Нагадаємо, 25 жовтня російська авіація за добу скинули 35 КАБів на Херсонщину. Внаслідок прильоту керованої авіабомби під руїнами будинку опинились люди. Протягом останньої доби ЗС РФ били по Херсонщині керованими авіабомбами, ракетами і дронами-камікадзе Shahed-136. Обстріл КАБами був особливо масштабним — нарахували 35 прильотів.