"Засуджують геноцидну війну": Юсов розповів про групи в РФ, які хочуть повалити Путіна

За словами представника ГУР МО, Росія просякнута конфліктами різного ступеня, проте там все ще є люди, які хочуть домогтися нової влади. При цьому, вони розуміють, що єдиний метод боротьби — збройний.

На території Росії почали з'являтися групи громадян, які хочуть зробити все для повалення режиму президента Володимира Путіна. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

За його словами, в сусідній країні існують різні прошарки і групи і деякі з них абсолютно не підтримують дії Кремля, оскільки мають власне бачення, якою має бути Росія майбутнього.

"Це утворення (Російська Федерація, — ред.) просякнуте різного роду внутрішніми конфліктами: релігійними, етнічними, національними. І багато є людей, які хочуть повалення режиму Путіна — хочуть добра для власної території і засуджують геноцидну війну проти України", — заявив Андрій Юсов.

Окремо представник розвідки зазначив, що люди, які й хочуть повалити Путіна, усвідомлюють, що єдиний метод боротьби — збройний. Відповідно, вони розуміють і необхідність взаємодії з українською стороною, зокрема з СБУ та Силами оборони.

"Звісно, на території РФ формуються і працюють такі групи, і зокрема, українські сили безпеки і оборони, українська розвідка активно з такими групами взаємодіє. І це абсолютно нормальний процес. Ми захищаємо власну державу від російської агресії, а вони захищають власне бачення іншої своєї Батьківщини після режиму Путіна", — підсумував Андрій Юсов.

Нагадаємо, 26 жовтня повідомлялося, що в РНБО висловилися про створення батальйону ЗСУ з росіян. За словами Олексія Данилова, найближчим часом таких формувань може ставати тільки більше. Ба більше, вже зараз на боці України воюють безліч представників сусідньої країни.