Кривава ціна за Авдіївку: ЗС РФ проводять найжорстокіший наступ за всю війну, — NYT

За словами журналістів, Авдіївка має стратегічну цінність для окупантів. Її захоплення відкине українські війська від Донецька і відкриє основні залізничні та автомобільні маршрути для ЗС РФ у цьому районі.

Битва за Авдіївку стала найдорожчою для Росії в повномасштабній війні. Так, артилерія ЗСУ знищувала колони бронетехніки й піхоту ЗС РФ на підступах до міста в дуже великих масштабах. Про це пише New York Times.

Видання пише, що через майже три тижні після початку бою російська армія не змогла здійснити швидкий прорив, на який розраховувала. Втрати росіян під Авдіївкою більші, ніж втрати під час наступу на Вугледар.

Повідомляють, що бої в перший день великого наступу на Авдіївку були настільки інтенсивними, що у 110-ї окремої механізованої бригади закінчилися безпілотники, і вона звернулася по підкріплення до 109-ї бригади, розташованої неподалік.

Журналісти зазначили, що Авдіївка стала мішенню для ЗС РФ ще з 2014 року. Як розповів боєць у 109-й бригаді територіальної оборони, це найжорстокіший наступ на місто за весь час війни.

"Максимум, що у нас було, — це півдня тиші", — сказав він.

Зазначається, що ЗСУ продовжують блокувати для РФ використання основних автомагістралей і залізниць уздовж лінії фронту. Тому Авдіївка має стратегічну цінність для окупантів. Її захоплення відкине українські війська від Донецька і відкриє основні залізничні та автомобільні маршрути для російських військ у цьому районі.

Крім того, як повідомляється, місто має і політичну цінність. Захоплення міста після стількох років опору стало б великим успіхом для президента Росії Володимира Путіна напередодні зими.

Нагадаємо, що окупанти під Авдіївкою на Донеччині ведуть активні бої піхотою і перегруповуються, підтягуючи техніку і перекидаючи особовий склад. Голова адміністрації Віталій Барабаш зазначив, зараз ситуація під Авдіївкою складна. Ворог тисне і намагається штурмувати українські позиції.