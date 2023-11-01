Просування окупантів під Куп'янськом зупинено, ЗСУ контратакують під Авдіївкою, — ISW (карти)

За даними аналітиків, які посилаються на російські джерела, 31 жовтня Сили оборони контратакували в районі Авдіївки, але без підтверджених просувань. Повідомляється, що ЗС РФ впоралися з контратаками ЗСУ біля терикона під Авдіївкою.

Російські війська продовжують переслідувати свою основну поточну мету — захоплення частини Луганської області, що залишилася, і просування до Харківської та Донецької зі сходу і півночі відповідно. Наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна тривають, але 31 жовтня не було підтверджених просувань. Про це повідомляється у зведенні "Інституту вивчення війни" (ISW) від 31 жовтня.

Генштаб ЗСУ повідомив про марні атаки в районі Іванівки (20 км від Куп'янська) і Надії (16 км від Сватового), на Лиманському ж напрямку наступальних дій не було.

Російські джерела повідомили, що 30 жовтня ЗС РФ атакували райони Синьківки, Кислівки (20 км від Куп'янська) і Макіївки (22 км від Кремінної), але без уточнень результатів. Інші російські джерела повідомляли про позиційні бої в районі Серебрянського лісництва (10 км від Кремінної).

Карта Куп'янська

31 жовтня російські джерела повідомляли про безуспішні операції Сил оборони на лінії Куп'янськ-Святове-Кремінна.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ від 1 листопада зазначається, що українські захисники відбили понад 10 атак противника.

"У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" на Куп'янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області та Надія Луганської", — йдеться в публікації.

Наступ ЗС РФ на Авдіївку

Російські джерела також повідомляли, що 31 жовтня ЗСУ контратакували в районі Авдіївки, але без підтверджених просувань. Російські "військкори" повідомили, що ЗС РФ відбили українські контратаки біля терикона під Авдіївкою.

Авдіївка на карті бойових дій

Щодо інтенсивності боїв на Авдіївському напрямку з РФ надходять суперечливі відомості: одні говорять про нарощування темпу, інші — про те, що інтенсивність зіткнень знижується.

Водночас в ISW відзначають підтверджене просування російських військ під Авдіївкою 31 жовтня. Геолоковані кадри, опубліковані 30 жовтня, свідчать про те, що ЗС РФ домоглися невеликого просування на південному заході від Авдіївки. Додаткові геолоковані кадри від 30 жовтня вказують на те, що російські сили просунулися на південний захід від Красногорівки (5 км на північ від Авдіївки).

30, 31 жовтня російські "військкори" заявляли про просування ЗС РФ у районі Авдіївського коксохімічного заводу. Ще одне джерело стверджувало, що наступ на території підприємства поки тільки готується.

Авдіївка карта

31 жовтня російські війська продовжили наступ на захід і південний захід від Донецька і домоглися підтвердженого просування. На перевірених кадрах ЗС РФ незначно просунулися на південь від Новомихайлівки (20 км від Донецька).

31 жовтня Генштаб ЗСУ повідомляв про безрезультатні атаки ЗС РФ у районі Мар'їнки та Новомихайлівки.

"У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання "Таврія" на Авдіївському напрямку противник не полишає спроб оточити Авдіївку. Для підтримки своїх військ застосовує авіацію, — йдеться у зведенні ЗСУ від 1 листопада.

Дії противника під Авдіївкою названо марними. Загалом у цьому районі було близько 20 атак. На Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії — відбито понад 20 атак окупантів, зазначається в публікації ЗСУ.

Нагадаємо, що 1 листопада Повітряні сили збили 18 із 20 Shahed і ракету Х-59 ЗС РФ.

Також повідомлялося, що в публікації NYT ідеться про те, що в одному з підрозділів ЗСУ під Авдіївкою з 50 осіб без поранень — тільки шість. Сам же наступ на місто оцінюють як найзапекліший від початку війни.