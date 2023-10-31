ЗСУ знищили рідкісну російську САУ "Метеорит" під Авдіївкою (відео)

За даними військових, в операції брала участь 47 окрема механізована бригада. Підтвердженням тому є відео з окулярів операторів роти ударних безпілотників.

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Збройні сили України успішно ліквідували російську бойову систему розмінування УР-77 "Метеорит" під Авдіївкою Донецької області. Про це повідомляє 47 окрема механізована бригада.

Українські повітряні розвідники виявили сконцентровану присутність нейтралізованих російських сил, а також пошкоджену військову техніку, яка може бути піддана відновленню. Ці спостереження стосуються позицій російських УР-77 "Метеорит" на Авдіївському напрямку.

Бійці 47-ї окремої механізованої бригади знищили російську САУ. Підтвердженням тому є відео з окулярів операторів роти ударних безпілотників.

Що відомо про САУ "Метеорит"

САУ "Метеорит" (УР-77) — радянська самохідна реактивна установка, призначена для розмінування. Створена на базі самохідної гаубиці 2С1 "Гвоздика".

"Метеорит" здатний створювати проходи в протитанкових мінних полях під час бою. Ширина проходу становить близько 6 метрів, а довжина — від 80 до 90 метрів. Незважаючи на те, що УР-77 не призначений для розмінування протипіхотних мін, установка може розчищати протипіхотні мінні поля від американських мін натискної дії М14, створюючи проходи завширшки до 14 метрів.

САУ "Метеорит"

Тактико-технічні характеристики

маса байової машини: 11,1 т;

маса обладнання: 3 т;

повна маса спорядженої установки: 14,1 т;

габарити: довжина — 7,2 м/ширина — 2,85 м/висота 1,64 м;

кліренс: 40,5 см;

кількість вибухової речовини в зарядах: УЗП-67 — 1023 кг / УЗП-77 — 1069 кг;

довжина проходу, що утворюється: УЗП-67 — до 80 м / УЗП-77 — до 90 м;

ширина проходу, що утворюється: до 6 м;

розрахунок установки: 2 людини;

максимальна швидкість: суша — 60 км/год / на плаву — 4 км/год;

запас ходу: 600 км;

бронювання: витримує влучання бронебійної кулі 7,62 мм з відстані 50 метрів.

Нагадаємо, Фокус писав, що бійці ЗСУ не вперше використовують дрони для ударів по позиціях ЗС РФ. Зокрема, 12 жовтня Фокус публікував кадри влучання ударного безпілотника по бронемашині ЗС РФ, яку вистежили на польовій дорозі. Крім того, безпілотнику вдалося зірвати спробу евакуації російської бронетехніки — підірвали відразу дві бронемашини. Також FPV-дрон "Пегас" підірвав російську систему РЕБ "Муром", яка мала б його помітити, але не помітила і тому злетіла в повітря.