Візуально встановлено: ЗС РФ втратили понад 200 одиниць техніки за час штурмів Авдіївки

Окупанти почали масовані наступи на початку жовтня, під час першої хвилі Сили оборони знищили та пошкодили 99 одиниць техніки ЗС РФ.

Російські війська на початку жовтня розпочали масований наступ на Авдіївку. Проте попри всі спроби захопити місто, вони втратили 197 одиниць техніки. Про це повідомляють аналітики GeoConfirmed.

Наступ ЗС РФ розпочався приблизно 9-10 жовтня. Відтоді російські війська втратили майже дві сотні одиниць техніки, ще 18 потенційно додадуться до втрат. В список входять пошкоджені та знищені машини. Окрім цього російські війська втратили 61 одиницю техніки до 9 жовтня. Аналітики порівнювали супутникові знімки за кілька днів, щоб точно віднести техніку до втраченої.

Втрати російських військ до 9 жовтня

Під час першої хвилі наступу російські окупанти втратили 99 одиниць техніки в період між 9 та 13 жовтня. Ворог почав наступ в районі Красногорівки, Водяного, Пісків та Верхньоторецького.

Втрати російських військ РФ під час першої хвилі наступу на Авдіївку

На перших етапах операції війська окупантів вишукувались в колони та йшли в наступ механізованими силами. Їх завчасно виявляла українська аеророзвідка та наводила на ворога артилерію.

Приклад російського наступу

Ворожі війська наступають з двох сторін від Авдіївки, і в кожному населеному пункті зазнавали втрат. Для російської армії кількість втраченої техніки на Авдіївському напрямку стало найбільшим із початку повномасштабної війни. Також аналітики зазначають, що втрати української армії неможливо порівняти ні в кількості, ні за час оборони, бо вони в десятки разів менші.

Втрати російських військ в Красногорівці

Нагадаємо, 1 листопада в ЗМІ писали, що ЗС РФ проводять найжорстокіший наступ за всю війну під Авдіївкою.

31 жовтня ЗСУ показали знищення рідкісної російської САУ "Метеорит" під Авдіївкою.