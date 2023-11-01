Перша група іноземців і тяжкопоранених залишила Сектор Гази в напрямку Єгипту (фото)

За словами ЗМІ, з боку Єгипту біля КПП "Рафах" вишикувалася колона із 40 машин швидкої допомоги для тяжкопоранених мешканців Сектора Гази, а вздовж кордону Єгипет облаштовує польовий госпіталь.

Власники іноземних паспортів і деякі тяжкопоранені жителі Сектора Гази прямують через контрольно-пропускний пункт "Рафах" уперше з початку війни. Про це пише Times of Israel.

Як повідомили інсайдери інформаційного агентства AFP, виїзд іноземців і тяжкопоранених узгодили Єгипет, Ізраїль і ХАМАС за посередництва Катару та координації США. Через кордон мають пройти близько 400 осіб з іноземними паспортами та подвійним громадянством і 90 тяжкопоранених. Це відбудеться вперше від початку війни ХАМАСу та Ізраїлю. Раніше через цей КПП пропускали тільки машини з гуманітарною допомогою.

"Як повідомляє Al-Kahira News, у транзитній зоні прикордонного переходу на єгипетському боці очікують 40 машин швидкої допомоги", — підкреслив генеральний секретар Єгипетського Червоного Півмісяця на Північному Синаї Раеда Абдель Насера.

Черга з єгипетських машин швидкої допомоги біля воріт КПП "Рафах" Фото: The Times of Israel

Крім того, деякі ЗМІ повідомили, що Єгипет облаштовує польовий госпіталь уздовж кордону.

Війна в Ізраїлі — стисло

Війна Ізраїлю і терористичного угруповання ХАМАС вибухнула після масової різанини, влаштованої бойовиками 7 жовтня, коли приблизно 2,5 тисячі озброєних терористів землею, повітрям і морем увірвалися на південь Ізраїлю і захопили, за різними даними, 200-250 заручників, включно з немовлятами, дітьми, жінками і людьми похилого віку. Мешканців кібуців стратили з особливою жорстокістю у своїх будинках, а понад 260 осіб убили на музичному фестивалі під відкритим небом. Загалом загинуло понад 1400 осіб.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю, зібравши резервістів з усієї країни, пообіцяла знищити все терористичне угруповання, що править Сектором Гази. Уже кілька тижнів ЦАХАЛ проводить планомірну і поступову наземну операцію, спрямовану на руйнування інфраструктури ХАМАС у Газі. При цьому військові заявляють, за інформацією видання, що завдають ударів по всіх районах, де діє ХАМАС, однак прагнуть при цьому звести до мінімуму жертви серед цивільного населення.

У Секторі Гази 28-30 жовтня почалася наземна операція ЦАХАЛ, заявило командування ізраїльської армії. Уперед рушили колони бронемашин, які перерізали основну транспортну артерію міста.

Водночас Фокус писав, що територія Ізраїлю опинилася під обстрілом Ємену: з території цієї країни запустили ракети, які пролетіли через увесь Аравійський півострів, подолали повітряний простір над Об'єднаними Арабськими Еміратами і потрапили під удар ізраїльських сил ППО.

Напередодні стало відомо, повідомляє Фокус, про ще один "концептуальний план", який створили в ізраїльському уряді. Згідно з оприлюдненими документами, планували, що Єгипет прийме в себе всіх 2,3 мільйона палестинців — вони повинні будуть оселитися на території Синайського пів острова.