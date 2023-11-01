Летіли на Одещину: зенітна установка Повітряних Сил ЗСУ збила дві ракети Х-59

Одеська зенітна бригада ППО збила російські ракети Х-59 "Овод", повідомила пресслужба Повітряних Сил. Вартість кожної ракети — близько 16 млн руб.

Зранку 1 листопада Повітряне командування "Південь" ЗСУ повідомило про збиття двох авіаційних далекобійних ракет ЗС РФ, які летіли у напрямку Одеської області. Ракети знешкодили завдяки українським зенітним установкам. Про це повідомили на сторінці Facebook командування.

У дописі ПК "Південь", опублікованому близько 11:30, вказується, що знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59. ЗС РФ запустили ці ракети з літаків тактичної авіації. Ціль ворога розміщувалась на території Одеської області, ідеться у повідомлення командування.

Російські снаряди збили над Чорним морем. Завдання виконали бійці ракетної бригади командування "Південь" з використанням зенітної ракети, оприлюднила деякі деталі пресслужба.

Обстірл України — результат роботи ППО 1 листопада Фото: Повітряне командування "Південь"

Обстріл України 1 листопада — деталі

Зазначимо, в ніч на 1 листопада на Одещині оголошували повітряну тривогу двічі: з 6:14 до 6:33 та з 10:13 до 10:50.

Одеська область - тривога 1 листопада Фото: alert.in.ua

Про результати першого російського удару, який складався з 20 дронів-камікадзе Shahed-136 та однієї ракети Х-59, повідомило Повітряне командування ЗСУ. Вказувалось, що вдалось збити 18 російських безпілотників та авіаційну ракету. Наразі немає розуміння, чи ця ракета увійшла до звіту ПК "Південь".

Між тим військові експерти розповіли про особливості російських ракет Х-59 "Овод". З'ясувалось, що РФ за наявних умов може використовувати проти України модифікацію КР Х-59МК2, здатну летіли на відстань близько 280 км. При цьому ракета рухається з швидкістю 900-1050 км/год, а збити її можна з ЗРК "Бук-М1" та С-300, які є у розпорядженні української системи ППО. Також можна використати винищувачі МіГ-29 та Су-27.

Орієнтовна вартість осучасненого "Овода" — близько 16 млн руб. за цінами 2010 р. (близько 22 млн руб. у 2023 р. з врахуванням інфляції, або 174 тис. дол.).

Зазначимо, ЗС РФ регулярно використовували ракети Х-59 для ударів по Україні: наприклад, 30 жовтня вдалось збити два снаряди, які запускались з території окупованої частини Запорізької області.

Нагадуємо, зранку 1 листопада сигнал повітряної тривоги пролунав над окупованим Кримським півостровом. Місцеві жителі повідомляли, начебто бачать політ українських ракет. Тим часом біля авіабази в Саках помітили закіптюжені сліди: можливий наслідок атаки безпілотників ЗСУ.