Увійде до підручників. Як Чорне море перетворилося на один із головних театрів війни в Україні, — Sky News

За словами журналістів, повний масштаб шкоди, яку Україна завдала за останні місяці Чорноморському флоту РФ, широкому загалу поки що залишається незрозумілим, але тільки не керівництву країни.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що зусиллями ЗСУ військова міць РФ у Чорному морі значно зменшилася. І за більшої підтримки союзників така тенденція може призвести до кінцевої перемоги України. Про це пише Sky News.

Чорне море стало одним з найважливіших театрів військових дій, притому, що російські ВМС використовують можливості свого флоту, щоб завдавати ударів по українських містах.

Для президента РФ Володимира Путіна Чорне море, яке з'єднується із Середземним, — ще й важливий плацдарм для розширення своїх сил.

За словами Зеленського, коли Україна забезпечить ще більшу безпеку в Чорному морі, РФ втратить будь-яку здатність домінувати в цьому регіоні та впливати на інші країни.

Що більше буде захищене море, то більше буде захищений і світ, сказав Зеленський.

Україна нарощує атаки морськими дронами та БПЛА на російські військові об'єкти на морі. Збитків завдають судноремонтним заводам і корабельням у порту Севастополя і в інших місцях.

Одна з найпомітніших атак мала місце наприкінці вересня. Україна заявила про удар по штаб-квартирі Чорноморського флоту РФ в окупованому Криму. При цьому використовувалися крилаті ракети Storm Shadow, різновид ракет, поставлений Великою Британією і Францією.

Повний масштаб збитків, яких Україна завдала за останні місяці Чорноморському флоту РФ, широкому загалу поки що залишається незрозумілим, але тільки не Зеленському.

"Успіх України в битві за Чорне море — це те, що буде в підручниках історії, хоч і не так часто обговорюється зараз", — сказав він.

Нагадаємо, що 25 вересня Сили спеціальних операцій ЗСУ повідомили, що під час удару по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі загинули 34 офіцери.

Також повідомлялося, що, за даними ISW за 31 жовтня, просування окупантів під Куп'янськом сповільнилося, а ЗСУ проводять контратаки під Авдіївкою.