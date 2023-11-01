У Дагестан для наведення порядків прибули "кадировці", але їх помилково ліквідували: подробиці

Кадиров відправив кілька невеликих груп до Дагестану після тимчасового захоплення аеропорту та єврейських погромів у Махачкалі.

У Дагестан прибули "кадировці", щоб навести порядки після заворушень в Махачкалі. Проте, свою місію вони виконати не встигли, бо їх ліквідували правоохоронці. Про це повідомляють в російському телеграм-каналі "Кремлевская табакерка".

"Нам стало відомо, що Рамзан Кадиров відправив кілька невеликих груп до Дагестану після тимчасового захоплення аеропорту та єврейських погромів у Махачкалі. Є інформація, що один із загонів у кількості чотирьох бійців був убитий на трасі біля Хасавюрту. Поліцейські прийняли їх за диверсантів та відкрили вогонь", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ситуація на Кавказі загострюється, а скільки ще загонів відправив Кадиров до Дагестану, невідомо.

Нагадаємо, що в звіті ISW за 31 жовтня повідомили, що антисемітські заворушення в Дагестані та відповідь керівника Чеченської Республіки Рамзана Кадирова показують, що російські офіційні особи можуть дедалі більше бути занепокоєними у тому, що авторитарний контроль над периферіями РФ втрачається.

Раніше Фокус писав, що заворушення в аеропорту Махачкали зіграли на руку главі Чечні Рамзану Кадирову і командир Росгвардії Віктору Золотову.