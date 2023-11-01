"Це був Ураган": окупанти показали наслідки вибуху на станції Мушкетове (відео)

Представник Слідчого комітету РФ заявив, що на території Будьонівського району Донецька постраждали 13 осіб.

На станції Мушкетове нібито внаслідок атаки українських військ за допомогою РСЗВ "Ураган" було пошкоджено цистерни, які перебували на об'єкті. У Telegram-каналі RT опублікували відео з місця подій.

Представник Слідчого комітету поскаржився, що удар був влучним. Він показав уламки, які наче можуть належати снарядам РСЗВ "Ураган".

Унаслідок атаки, зі слів окупантів, загинули двоє людей, включно зі співробітником МНС. Поранення могли отримати, зокрема, двоє рятувальників і журналісти видання "Известия". Загалом названа кількість постраждалих у 13 осіб.

Представники Збройних сил України не підтвердили та не спростували інформацію щодо ймовірного удару по об’єкту на території Донецька.

Вибух на станції Мушкетове

У вівторок, 31 жовтня, на станції Мушкетове, яка розташована на території Будьонівського району Донецька, вибухнули цистерни, в яких, імовірно, було пальне. Поруч із місцем обстрілу розташовані завод металоконструкцій, склади і промзона. Після вибухів почалася сильна пожежа. Прокремлівські видання ТАСС і "Известия" та телеканал "Звезда" стверджують, що під час обстрілу нібито були поранені їхні кореспонденти.

Фокус 11 жовтня дізнався в експертів Центру протидії дезінформації РНБО України про те, що пропагандисти готують росіян до того, що війну доведеться закінчувати. Завершиться вона, на їхню думку, перемир'ям, адже "Україна більше не хоче воювати". У Центрі протидії дезінформації розповіли про популярні ІПСО в російських ЗМІ.