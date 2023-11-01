"Вперше в історії": система HIMARS знищила прямим влучанням російський БПЛА ZALA (відео)

Місце приземлення БПЛА було атаковано точним ударом. Вдалося знищили екіпаж та саму установку, яка використовується для наведення дронів "Ланцет" та розвідки.

Реактивна система залпового вогню HIMARS прямим влучанням російський БПЛА ZALA. У Facebook Оперативне командування "Захід" 1 листопада опублікували подробиці.

На відео можна побачити транспортний засіб окупантів та сам безпілотник. Російські оператори вирішили зупинитися в полі для виконання завдання.

Українські захисники зафіксували окупантів. Згодом й була застосована система HIMARS.

"Вперше в історії!" – зазначається у дописі.

Захисники пояснили, що атакували місце приземлення БПЛА. Точним ударом знищили екіпаж та саму установку, яка використовується для наведення дронів "Ланцет" та розвідки.

"Філігранна робота", – додали в Оперативному командуванні "Захід".

Застосування HIMARS на фронті

Оператори ССО 16 жовтня допомогли знищити екіпажі БПАК ZALA. Під час розвідки на південному напрямку бійці виявили "гарну ціль" — місцеперебування російських екіпажів безпілотних авіаційних комплексів, по якому пізніше побратими завдали влучного удару.

HIMARS 7 жовтня також ліквідував російський "Солнцепек" разом з екіпажем. Під час повітряної розвідки співробітники СБУ зафіксували позиції "Солнцепека" і передали координати артилеристам Збройних сил України. Система мала завдати удару по позиціях українських військових, які здійснюють контрнаступ на Мелітопольському напрямку. Згодом техніку знищили.

Нагадаємо, 1 листопада БУАР 110 бригади і ССО знищили "Солнцепек". Смертоносна техніка рухалася дорогою, але її ліквідували на ходу. Видовище можна було спостерігати за десятки кілометрів. Очевидно, техніка пересувалася з повним боєкомплектом.