"Обмежені можливості": у ЄС пояснили затримку поставок мільйона боєприпасів Україні

За словами президента Литви Гітанаса Науседи, країни домовилися повернутися до цього питання, якщо Києву дійсно знадобиться більше коштів.

Президент Литви Гітанас Науседа пояснив, що причиною затримки в постачанні обіцяних Україні артилерійських снарядів з боку Євросоюзу є обмежені можливості військово-промислового комплексу. Про це він заявив у коментарі телеканалу LRT.

"Ми повинні визнати, що ми ще не досягли тих обсягів, які необхідні для продовження надання цієї військової підтримки Україні", — сказав президент Литви.

Щодо питання фінансового пакету в розмірі 50 мільярдів євро від Європейського союзу на підтримку Києва, Президент Литви наголосив, що політична воля для його схвалення існує. Він висловив сподівання, що консенсусу з цього питання буде досягнуто в найближчі кілька місяців.

"Питання в тому, чи вистачить цих грошей, адже йдеться про більш тривалий період часу, а це означає, що (сума) також має бути розділена на роки. Тоді ми отримаємо середньорічну суму, яка буде меншою, ніж 18 млрд (євро), виділених цього року", — сказала Науседа.

Проте Президент Литви наголосив, що країни домовилися переглянути це питання, якщо Києву справді знадобиться додаткове фінансування.

Нагадаємо, що глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Європейський союз має намір стримати своє зобов'язання і поставити Україні мільйон боєприпасів до 2024 року.

США вважають, що війна в Україні може тривати і в 2024 році, тому розглядають можливість передачі Україні касетних боєприпасів для РСЗВ з більшою дальністю ураження.